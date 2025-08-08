গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন জেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শহরের গৌরাঙ্গবাজার মোড়ে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাব।
মানববন্ধনে বলা হয়, শুধু সাংবাদিক তুহিনকে হত্যা নয়, গাজীপুরে আরেক সাংবাদিককে নৃশংসভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। সারা দেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। যা দেশে এক ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
মানববন্ধন থেকে বক্তারা তুহিন হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। একইসঙ্গে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানান তারা।
প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিশোরগঞ্জে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলাম। সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক নয়া দিগন্তের জেলা প্রতিনিধি মো. আল আমিন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন নিউ নেশনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার আলম সারোয়ার টিটু, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাইফউদ্দীন আহমেদ লেনিন, কালের কণ্ঠ ও এটিএন নিউজের শফিক আদনান, প্রথম আলোর তাফসিলুল আজিজ, বাংলা ট্রিবিউন ও মাছরাঙা টেলিভিশনের বিজয় রায় খোকা, সংবাদের আবু তাহের, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভির শাহজাহান সাজু, ডেসটিনির শামসুল আলম শাহীন, ইনকিলাবের মো. জাহাঙ্গীর শাহ্ বাদশাহ, কালের নতুন সংবাদের খায়রুল ইসলাম, আজকের পত্রিকার সাজন আহম্মেদ পাপন, আজকের বিজনেস বাংলাদেশের আতা মোহাম্মদ উবায়েদ, আজকের দর্পণের আসাদুজ্জামান খান লিপন, ডিবিসি ও দৈনিক বাংলার রাকিবুল হাসান রোকেল, এখন টিভির মশিউর রহমান কায়েস, দেশ টিভির তোফায়েল আহমেদ তুষার, খবরের কাগজের তাসলিমা আক্তার মিতু, নতুন দিনের মোহাম্মদ আবু সাঈদ, দেশের কণ্ঠের মো. আনোয়ার হোসাইনসহ অনেকেই।
এ ছাড়াও মানববন্ধনে অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক ভূঁইয়া, শুরুক নির্বাহী সম্পাদক মো. সাইফুল্লাহ সাইফ, সাউথ এশিয়ান টাইমসের মো. মনির হোসেন, জনবানীর মশিউর রহমান নাদিম, ভোরের কাগজের হারিছ আহমেদ, গণজাগরণের তন্ময় আলমগীর, বিডি টুয়েন্টিফোর লাইভের মো. সাখাওয়াত হোসেন আকাশ, আজকের বাংলার মো. আলাউদ্দিন শুভ, মাইমশিল্পী রিফাত ইসলাম ও সাংবাদিক জাহিদ হাসান মুক্তার।
বক্তারা বলেন, ‘একজন পেশাদার সাংবাদিককে এভাবে হত্যা শুধু একটি পরিবার নয়, সমগ্র সাংবাদিকসমাজকে আহত করেছে। অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্ত, অপরাধীদের গ্রেফতার ও দ্রুত বিচারের দাবি জানাচ্ছি।’