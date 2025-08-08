X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফরিদপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০

ফরিদপুর প্রতিনিধি
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০০
ফরিদপুরে সংঘর্ষ

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে চলাচলের সড়কে পাট শুকানো ও বাঁশ টাঙানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে নারীসহ ২০ জন আহতের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বোয়ালমারী উপজেলার শেখর ইউনিয়নের বাজিদাদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের সাত জনকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদের মধ্যে উত্তম সরকার (৩০) নামে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। বাকিরা চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।

গুরুতর আহতরা হলেন- বাজিদাদপুর গ্রামের বিশ্বাস গ্রুপের জগদীশ বিশ্বাস (৬০), জয়ন্ত বিশ্বাস (২৬) ও অপূর্ব বিশ্বাস (৩৫) ও বালা গ্রুপের শিবু বালা (৬০), রতন বালা (৪০) ও সুজন সরকার (২৫)। তারা ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ছাড়া জগদীশের স্ত্রী ইতি বিশ্বাস (৫২), সুশান্ত বিশ্বাস (৩০), রবিন বিশ্বাস (৫০), সমীর বিশ্বাস (৪০), সুজন সরকার (৩০), শুক্লা বিশ্বাসসহ (৩৩) বাকিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।

স্থানীয় ও থানা সূত্রে জানা গেছে, জেলার বোয়ালমারী উপজেলার শেখর ইউনিয়নের বাজিদাদপুর গ্রামের নীতিশ কুমার বালা (৫৫) ও জগদ্বীশ কুমার বিশ্বাসের (৬০) মধ্যে বাড়ির সামনে রাস্তা সংলগ্ন জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে সম্প্রতি মীমাংসা করে সীমানা নির্ধারণ পিলার বসিয়ে দেওয়া হয়।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে জগদিশ বিশ্বাসরা পাট শুকানো ও বাঁশ টাঙাতে গেলে প্রতিপক্ষ নীতিশ কুমার বালার লোকজন বাধা দেয়। এ সময় বাঁশ সরানো নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১৭ জন আহত হন। 
আহতদের উদ্ধার করে বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উভয়পক্ষের সাত জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাবরিনা হক রুম্পা জানান, একটি মারামারির ঘটনায় ১৭ জন হাসপাতালে আসে। সেখান থেকে সাত জনকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সংঘর্ষের ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী শেখর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আবু সাইদ (পান্নু) বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই পক্ষকে নিবৃত করার চেষ্টা করি। সংঘর্ষ থেমে যাওয়ার খবর পেয়ে টহল পুলিশ অর্ধেক পথ এসে আবার ফিরে গেছেন। দীর্ঘদিন দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছিল।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শুক্রবার বিকাল পৌনে ৫টার দিকে বোয়ালমারী থানার ওসি মাহমুদুল হাসান জানান, খবর পেয়ে টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছিল। তবে সংঘর্ষ থেমে যাওয়ায় তারা ফিরে এসেছেন। এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষঅপরাধ
সম্পর্কিত
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আটক ৫: বাসন থানা ওসি
এনসিপির সমাবেশের দিন অবরোধে নেতৃত্ব দেওয়া আ.লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
নির্বাচনের আগে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি
নির্বাচনের আগে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি
ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর মোদি-পুতিন ফোনালাপ
ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর মোদি-পুতিন ফোনালাপ
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন শিক্ষার্থীরা: আব্দুল কাদের
হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন শিক্ষার্থীরা: আব্দুল কাদের
সর্বাধিক পঠিত
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media