ছাত্রদলের কমিটির মাধ্যমে ছাত্রলীগের পুনর্বাসন হচ্ছে: নুরুল ইসলাম সাদ্দাম

নরসিংদী প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫২আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫২
নরসিংদী শিশু একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে শিবির সেক্রেটারি

ছাত্রদলের কমিটির মাধ্যমে ছাত্রলীগকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে নরসিংদী শিশু একাডেমিতে এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

এর আগে, শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে ছাত্রদল কমিটি দেওয়ার পর অভিযোগ ওঠে, ছাত্রলীগের অন্তত অর্ধশত নেতাকর্মী স্থান পেয়েছে ছাত্রদলের ওই কমিটিতে।

ছাত্রশিবির পরিশীলিত রাজনীতি করছে উল্লেখ করে শিবিরের এই নেতা বলেন, ‘এর আগে প্রায় ২০টি কিমিটিতে ছাত্রদল এই কাজ করেছে। কোনও কমিটি দিলে যাচাই-বাছাই করেই দেওয়া উচিত। গতকালের কমিটি দেওয়ার পর আবার তদন্ত কমিটি করা হয়েছে, সেই তদন্ত কমিটির সদস্যের বিষয়েও অভিযোগ আছে ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত থাকার।’

নরসিংদী জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি তাওহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও অতিথি ছিলেন- নরসিংদী জেলা জামায়াতের আমির মুছলেহ উদ্দিন, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক ড. রেজওয়ানুল হক ও জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় প্রধান অতিথি ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম প্রায় চার শতাধিক কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সংবর্ধনা ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে অভিভাবক, শিক্ষক ছাড়াও নরসিংদী জেলা ছাত্রশিবিরে বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
ছাত্রদলছাত্র রাজনীতিছাত্রশিবির
