টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটুনিতে যুবকের মৃত্যু

গাজীপুরের টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত (২২) এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে টঙ্গী মিলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে মোবাইল ছিনতাই করে পালিয়ে যায় ওই যুবক। এ সময় ধাওয়া দিয়ে তাকে ধরে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের পরনে কালো প্যান্ট ও নীল শার্ট ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ওই যুবকের পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।
গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘অজ্ঞাত ওই যুবককে মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগে গণপিটুনি দেয় স্থানীয় লোকজন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।’