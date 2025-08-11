X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটুনিতে যুবকের মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:০১আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২২:০১
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে

গাজীপুরের টঙ্গীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত (২২) এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে টঙ্গী মিলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে মোবাইল ছিনতাই করে পালিয়ে যায় ওই যুবক। এ সময় ধাওয়া দিয়ে তাকে ধরে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের পরনে কালো প্যান্ট ও নীল শার্ট ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ওই যুবকের পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘অজ্ঞাত ওই যুবককে মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগে গণপিটুনি দেয় স্থানীয় লোকজন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।’

/এএম/
বিষয়:
মৃত্যুছিনতাইছিনতাইকারীপিটিয়ে হত্যা
সম্পর্কিত
‘আমরা চোর নই মুচি’ বলে হাত জোড় করে বাঁচার আকুতি, তবু শেষ রক্ষা হয়নি
মৌচাকে গাড়িতে ২ জনের মরদেহ: নোয়াখালী থেকে রোগী নিতে আসেন তারা
গুলিস্তানে বাসচাপায় প্রাণ গেলো নারীর
সর্বশেষ খবর
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
আবারও উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প: জামিনে বেরিয়ে এসেই সংঘর্ষ
আবারও উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প: জামিনে বেরিয়ে এসেই সংঘর্ষ
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক নিয়ে ইউক্রেনীয়দের সংশয়
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক নিয়ে ইউক্রেনীয়দের সংশয়
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
সর্বাধিক পঠিত
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
সীমান্তের এপারে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media