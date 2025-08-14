ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুর জেলার কানাইপুর বাজার এলাকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জন নিহত ও অন্তত দশ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে গুরুতর সাত জনকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
হাইওয়ে করিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাউদ্দিন আহমেদ জানান, বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কানাইপুর বাজারসংলগ্ন ব্রিজের ওপরে ঢাকাগামী রয়েল এক্সপ্রেসের সঙ্গে মাগুরাগামী ডিডি পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় অন্তত ১০ জনকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে এক নারীসহ তিন জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
নিহতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পীরপুর গ্রামের ছহির উদ্দিন শেখের ছেলে আতিয়ার শেখ, বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার চালিতা বুনিয়া গ্রামের রবি শ্যামচন্দ্র দাসের ছেলে রঞ্জিত চন্দ্র দাস ও রংপুর জেলার বদলগাছী থানার বৈকণ্ঠপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের স্ত্রী সুবর্ণা বেগম।
গুরুতর আহত আরও সাত জনকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।
ওসি সালাউদ্দিন আহমেদ জানান, দ্রুত উদ্ধারকাজ শেষ করে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।