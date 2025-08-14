১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না

১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। ইতিমধ্যে আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণের ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এ বিষয়ে পুলিশ বলছে, তারা কিছুই জানে না। একইসঙ্গে জেলার বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত শোক দিবসের পোস্টার টানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে সিরাজদিখান উপজেলার একটি গ্রামে ‘আওয়ামী পরিবারের’ ব্যানারে আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সীগঞ্জ-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম সারোয়ার কবীর তার ফেসবুক পেজে অনুষ্ঠানের একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘কঠিন প্রতিকূল সময়েও সিরাজদিখান উপজেলা আওয়ামী লীগ পরিবার ১৫ আগস্ট উপলক্ষে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ, আলোচনা সভা ও দোয়া করেছেন। যা প্রশংসনীয়। ধন্যবাদ মুজিব সৈনিকদের।’
এদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত শোক দিবসের পোস্টারে ছেয়ে গেছে সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা, উপজেলা মোড়, নিমতলা ও মালখানগর এলাকা। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, বুধবার রাতের আঁধারে গাছের ডালে ও বিভিন্ন দেয়ালে এসব পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। মাস্ক ও হেলমেট পরে কয়েকজন যুবক এগুলো টানিয়ে দিয়ে চলে যান।
এ বিষয়ে সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা কোনও ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে পারবে না। আমরা উপজেলাজুড়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছি। ১৫ আগস্ট উপলক্ষে খাবার বিতরণের বিষয়ে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। তবে কেউ পোস্টার সাঁটিয়ে থাকলে তা গভীর রাতে করেছেন। আইন লঙ্ঘন করে থাকলে আমরা প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’