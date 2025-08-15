গণভোজের আয়োজন থেকে আ.লীগের দুই নেতা গ্রেফতার

মাদারীপুরে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গণভোজনের আয়োজন করেছেন আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এই আয়োজন থেকেই পুলিশ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু এবং খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকনকে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা একত্রিত হন। একত্রিত হয়ে তারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান পরিচালনা করে কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু এবং জাহিদুল ইসলাম খোকনকে গ্রেফতার করা হয়।
মাদারীপুর সদর থানার ওসি আদিল হোসেন জানান, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এই অভিযান। গ্রেফতারদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। সেই মামলা তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।