ঠিকাদারের ওপর হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৩

টাঙ্গাইলে ঠিকাদার রানা আহামেদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনায় করা মামলায় যুবলীগ নেতাসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকালে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে শনিবার শহরের আদালতপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- শহরের কাগমারা মেসের মার্কেট এলাকার আতাব আলীর ছেলে শাহীন (৩২), সন্তোষ এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে শাকিল আহমেদ (২৭) ও ধরেরবাড়ি এলাকার মৃত আবু সাইদের ছেলে ও বাঘিল ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন (৩৮)।
টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি তানবীর আহামেদ বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।
প্রসঙ্গত, গত ২৬ মে দুপুরে শহরের বেলটিয়াবাড়ী মোড়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদার পলাশতলী এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রানা আহামেদ (৫৫) সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। এ সময় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে সন্ত্রাসীরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রানাকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তার স্ত্রী মীরা আক্তার বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে সদর থানায় অভিযোগ করেন।