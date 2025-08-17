X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঠিকাদারের ওপর হামলা, যুবলীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৩

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৩আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৩
গ্রেফতার তিন জন

টাঙ্গাইলে ঠিকাদার রানা আহামেদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনায় করা মামলায় যুবলীগ নেতাসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকালে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে শনিবার শহরের আদালতপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- শহরের কাগমারা মেসের মার্কেট এলাকার আতাব আলীর ছেলে শাহীন (৩২), সন্তোষ এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে শাকিল আহমেদ (২৭) ও ধরেরবাড়ি এলাকার মৃত আবু সাইদের ছেলে ও বাঘিল ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন (৩৮)।

টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি তানবীর আহামেদ বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৬ মে  দুপুরে শহরের বেলটিয়াবাড়ী মোড়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদার পলাশতলী এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রানা আহামেদ (৫৫) সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। এ সময় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে সন্ত্রাসীরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রানাকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তার স্ত্রী মীরা আক্তার বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে সদর থানায় অভিযোগ করেন।

/এফআর/
বিষয়:
হামলাঅপরাধ
সম্পর্কিত
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার
অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ গ্রেফতার অনিন্দ্য ও তার দুই সহযোগী রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
বিসিবির নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন আমিনুল হক
বিসিবির নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন আমিনুল হক
রিকশাচালক আজিজুর রহমানকে গ্রেফতার করায় আসকের নিন্দা ও প্রতিবাদ
রিকশাচালক আজিজুর রহমানকে গ্রেফতার করায় আসকের নিন্দা ও প্রতিবাদ
যুক্তরাষ্ট্র কেন ‘খাটের নিচে চীনের জুজু’ দেখছে
যুক্তরাষ্ট্র কেন ‘খাটের নিচে চীনের জুজু’ দেখছে
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
সর্বাধিক পঠিত
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media