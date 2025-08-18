X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
তীব্র স্রোতে পদ্মায় ডুবলো বালুবোঝাই বাল্কহেড

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫
ডুবে যাওয়া বাল্কহেড

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে তীব্র স্রোতে একটি বালুবাহী বাল্কহেড ডুবে গেছে। তবে এতে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। বাল্কহেডে থাকা সুকানি, সহকারী ও দুই শ্রমিককে উদ্ধার করেছে স্থানীয় একটি নৌকা।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে দৌলতদিয়ার ৭ নম্বর ফেরিঘাটের অদূরে এ ঘটনা ঘটে।

৭ নম্বর ফেরিঘাটের মুদিদোকানি মোবারক জানান, মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার আন্ধারমানিক এলাকা থেকে বালুবোঝাই করে একটি বাল্কহেড দৌলতদিয়া ঘাটের দিকে আসছিল। ৭ নম্বর ফেরিঘাটের অদূরে আসলে তীব্র স্রোতে বালুবোঝাই বাল্কহেডটি বালুচরে আটকে পেছনের অংশ তলিয়ে যায়। পরে বাল্কহেডে থাকা সুকানি, সহকারীরা অনেক চেষ্টা করেও আগাতে পারেনি। পরে ঘাটে থাকা স্থানীয় কয়েকজন একটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলার নিয়ে তাদের উদ্ধার করে ঘাটে নিয়ে আসেন।

তিনি আরও বলেন, ‘অদক্ষ লোক দিয়ে নদীতে বাল্কহেড চালায় মালিকরা। এতে করে মাঝেমধ্যেই ঘাটে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে।’

দৌলতদিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ত্রিনাথ সাহা বলেন, ‘৭ নম্বর ফেরিঘাটের অদূরে একটি বালুবোঝাই বাল্কহেড তলিয়ে যাওয়ার খবর শোনামাত্রই আমাদের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনও হতাহত নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘পদ্মায় তীব্র স্রোতের কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

সাদাপাথর লুট: সিলেটের জেলা প্রশাসককে ওএসডি
ব্যবসায়ী এস আলমসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
ঢাকা কাস্টমসের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ
পাথরকাণ্ডে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও বদলি
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
