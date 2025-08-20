ফরিদপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পানিবন্দি ২৬০ পরিবার পেলো ত্রাণসহায়তা

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় স্বপ্ননগর আশ্রয়ণ প্রকল্পে পানিবন্দি ২৬০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাসেল ইকবাল।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকালে আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের স্বপ্ননগর জেলা প্রশাসক উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ত্রাণসহায়তা বিতরণ করা হয়। ত্রাণসহায়তা হিসেবে স্বপ্ননগর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ২৬০ পরিবারকে ১৫ কেজি করে মোট চার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। বানভাসি মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে ও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জেলা প্রশাসন ১৩ মেট্রিক টন চাল ও নগদ ৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাগর হোসেন সৈকত, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী মো. মতিয়ার রহমান ও স্থানীয় ইউপি সদস্য বিল্লাল মোল্যা প্রমুখ।
গত দশ দিন ধরে মধুমতি নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের আশ্রয়ণ প্রকল্প স্বপ্ননগর এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ে সেখানে বসবাসরত ২৬০ পরিবার।
তবে গত দুই দিনের ব্যবধানে স্বপনগর আশ্রয়ণ প্রকল্পে পানি কমতে শুরু করেছে। এতে প্রকল্পের বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে।
প্রসঙ্গত, ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬০টি ঘরকে কেন্দ্র করে উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের চরকাতলাসুর গ্রামে ৩৩ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হয় স্বপ্ননগর নামে একটি আবাসন এলাকা। যাদের জমি নেই, ঘর নেই এমন পরিবারগুলোর ঠাঁই দেওয়া হয় এলাকাটিতে।
ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রামানন্দ পাল বলেন, ‘জেলা প্রশাসকের নির্দেশে জেলার যে সকল অঞ্চলে পানিবন্দি এবং নদীভাঙনে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পাশে সরকারি সহায়তা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে দাঁড়াচ্ছি। সরকারি নির্দেশ মোতাবেক জেলা প্রশাসন জেলার অসহায় মানুষের পাশে সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে চার উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ১৩ মেট্রিক টন চাল এবং ৫ লক্ষাধিক টাকা দেওয়া হয়েছে।’