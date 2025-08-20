X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
ধামরাইয়ে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর যুবকের ‘আত্মহত্যা’

সাভার প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৮আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৮
ঢাকার ধামরাইয়ে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর বিষপান করেন এক যুবক

ঢাকার ধামরাইয়ে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর বিষপান করেন এক যুবক। খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বুধবার সকালে ধামরাই উপজেলার কালামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ বলছে, পারিবারিক কলহের জেরে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর বিষপান করে ওই যুবক ‘আত্মহত্যা’ করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত নারীর নাম সেলিনা আক্তার (২৫)। তিনি কালামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার আনছার আলীর মেয়ে। আর ওই যুবকের নাম বদির শেখ (২৮)। তিনি একই উপজেলার বাথুলি এলাকার ইনসান আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার বছর আগে বদির শেখের সঙ্গে সেলিনা আক্তারের বিয়ে হয়। তাদের একটি ছেলেসন্তান আছে। পারিবারিক কলহের কারণে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে দুজন আলাদা থাকতে শুরু করেন। বুধবার সকালে কালামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সাবেক স্ত্রী সেলিনার বাড়িতে আসেন বদির শেখ। একপর্যায়ে তিনি সেলিনাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে বদির শেখ নিজে বিষপান করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অচেতন অবস্থায় বদির শেখকে উদ্ধার করে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের কারণে বদির তার সাবেক স্ত্রীর বাসায় গিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছেন। চাকু বা বঁটিজাতীয় ধারালো কিছু দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর তিনি নিজে বিষপান করেন। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।’

এদিকে, সাভারের রাজফুলবাড়িয়া এলাকায় ১৫ বছরের মেয়েকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন বলে মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। 

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাজফুলবাড়িয়া এলাকার নিজ বাসায় ১৫ বছরের মেয়ে সামিয়া আক্তারকে নিয়ে থাকতেন মা শাহনাজ বেগম। বুধবার দুপুরে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে শাবল দিয়ে পিটিয়ে মেয়েকে হত‍্যা করেন মা। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার ও শাহনাজ বেগমকে আটক করে পুলিশ।

সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিয়া বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন‍্য ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।’

