টুঙ্গিপাড়ায় সংবাদ সম্মেলন করে আ.লীগ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় আরও এক আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতা সংবাদ সম্মেলন করে দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি সংবাদ সম্মেলন করে ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগের কথা জানান।
আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) টুঙ্গিপাড়া উপজেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে তিনি এই পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
পদত্যাগকারী নেতা হলেন- গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার চর গোপালপুর গ্রামের মৃত সুলতান শিকদারের ছেলে মো. রহমান শিকদার (৫০)। তিনি টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমুরিয়ায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘গত ৫ বছর ধরে আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তবে বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতা ও ব্যক্তিগত কারণে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই স্বেচ্ছায় পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিগগিরই লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেবো।’
উক্ত সংবাদ সম্মেলনে টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।