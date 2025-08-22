গোপালগঞ্জে একসঙ্গে আ.লীগের ৮ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা

গোপালগঞ্জে এবার একসঙ্গে আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ৮ নেতা সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকালে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষীর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এই ঘোষণা দেন।
‘আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই, আর ভবিষ্যতেও থাকবে না’—বলে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের আওয়ামী লীগের ৮ নেতা।
সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগকারী আট আওয়ামী লীগ নেতার পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ননীক্ষির ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনোজ মৌলিক।
সংবাদ সম্মেলনে মনোজ মৌলিক বলেন, ‘আমরা ননীক্ষির ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ শাখার সব পদ থেকে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে অব্যাহতি নিচ্ছি। আমরা দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি যে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাবো। আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই, আর ভবিষ্যতেও থাকবে না।’
পদত্যাগকারী নেতারা হলেন- মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষির ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনোজ মৌলিক, কাজী মিজানুর রহমান, সহপ্রচার সম্পাদক রাসেল শেখ, সদস্য স্বপন শেখ, একই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. নুর আলম মিয়া, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুবল রায়, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক আক্কাচ চোকদার, ননীক্ষির ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জলিল কাজী।
একসঙ্গে ৮ নেতার পদত্যাগের ঘোষণায় মুকসুদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমুরিয়ায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মো. রহমান শিকদার। ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগের কথা জানান।