ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির পক্ষ থেকে অপপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে দাবি করে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলা বিএনপি। এ সময় তাদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন স্থানীয় বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকালে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজামুল হক নজরুলের নেতৃত্বে মিছিলটি অষ্টগ্রাম হ্যালিপ্যাড মাঠ থেকে শুরু হয়ে উপজেলা সদরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুক্তিযোদ্ধা ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য দেন- অষ্টগ্রাম উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজামুল হক নজরুল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জুবায়ের হাসান ইয়ামিন এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এ সময় বক্তারা বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান একজন সৎ, নির্ভীক ও আদর্শবান রাজনীতিবিদ। জামায়াত ও এনসিপির একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে তার রাজনৈতিক অবস্থানকে কলুষিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের এই মিথ্যা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা অতীতের মতো এবারও ব্যর্থ হবে। আমরা প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবো।
সমাবেশ শেষে বিক্ষোভকারীরা ফজলুর রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা জানান।