কুকুরের তাড়া খেয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় কুকুরের তাড়া খেয়ে এক স্কুলশিক্ষার্থীর করুণ মৃত্যু হয়েছে। ওই স্কুলশিক্ষার্থীর নাম সোহাগী (১২)। সে জেলা শহরের মৌলভীপাড়া এলাকার আব্দুল হামিদ চৌধুরীর মেয়ে এবং শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে গোপালগঞ্জ শহরের মৌলভীপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সোহাগীর ফুফু সাবিনা আক্তার বলেন, ‘বুধবার দুপুরে স্কুল থেকে বাসায় আসার সময় রাস্তায় থাকা কুকুর তাকে তাড়া করে। এ সময় সে ভীত হয়ে দৌড়ে বাসায় আসতে গিয়ে উঠানের কাদা পানিতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে পরিবারের সদস্যরা গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক অমিত সরকার বলেন, ‘বুধবার দুপুরের দিকে সোহাগী নামের এক শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালে আনার আগেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।’
গোপালগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন জানিয়েছেন, খবর পাওয়ার পর তারা গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছেন। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।