বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সাভারে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

সাভার প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১২আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১২
সাভার মডেল থানা

সাভারে বিমল রাজবংশী নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। এর আগে বুধবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের রাজফুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, রাতে বিমল রাজবংশীর সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে নারায়ণ রাজবংশীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে নারায়ণ রাজবংশী বিমল রাজবংশীকে পিটিয়ে হত্যা করে। এ সময় বিমলকে বাঁচাতে গেলে শিল্পী রানী ও উশান্ত রাজবংশী নামের আরও দুজনকে পিটিয়ে আহত করার পর পালিয়ে যান নারায়ণ। খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, ‘নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা চলছে।’ এ ছাড়াও থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হবে বলেও জানান তিনি।

