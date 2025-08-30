X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টাঙ্গাইলে জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৪আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৪
জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর

টাঙ্গাইল জেলা জাতীয় পার্টির অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে টাঙ্গাইল শহরের থানার পাশে দলটির অফিসে ভাঙচুর করে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।

জানা গেছে, ঢাকার কাকরাইল এলাকায় জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ শতাধিক নেতাকর্মী আহতের ঘটনার প্রতিবাদে টাঙ্গাইল শহরে বেলা ১১টার দিকে মিছিলটি বের করা হয়।।

মিছিলটি নারিলা মোড় পার হয়ে টাঙ্গাইল সদর থানার পাশে জেলা জাতীয় পার্টির অফিসে যায়। সেখানে তারা ভাঙচুর করেন। একপর্যায়ে অফিসের ভেতরে প্রবেশ করে চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। এরপর তারা দুপুরের দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়করে আশেকপুর বাইপাস সড়ক অবরোধ করেন। ফলে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি তানভীর আহমদে বলনে, আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণেরে চেষ্টা করেছিলাম। বর্তমানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
ভাঙচুরগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দলের আসনে বসানোর চক্রান্ত চলছে: রাশেদ খান
জাতীয় পার্টির বিষয়ে আইনি দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
সর্বশেষ খবর
জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দলের আসনে বসানোর চক্রান্ত চলছে: রাশেদ খান
জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দলের আসনে বসানোর চক্রান্ত চলছে: রাশেদ খান
পদপিষ্টে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু
পদপিষ্টে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু
জাতীয় পার্টির বিষয়ে আইনি দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল
জাতীয় পার্টির বিষয়ে আইনি দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল
পাকিস্তানের ফিল্ডিং প্রসঙ্গে সাংবাদিকের প্রশ্নে বিস্মিত রউফ
পাকিস্তানের ফিল্ডিং প্রসঙ্গে সাংবাদিকের প্রশ্নে বিস্মিত রউফ
সর্বাধিক পঠিত
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media