X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৪আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৪
মুন্সীগঞ্জ শহরের একটি নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ শহরের একটি নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে শহরের বড় বাজার সংলগ্ন খালইস্ট এলাকার সিঙ্গাপুরপ্রবাসী সবুজ কাজীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নির্মাণশ্রমিক শাহীন ইসলাম (২৮), ফিরোজ মিয়া (১৮) ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম (২৫)। রবিবার সকাল থেকে নির্মাণাধীন ভবনটিতে কাজ করছিলেন তারা।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলা আড়াইটার দিকে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করে ঢাকনা লাগানোর কাজ করতে এক শ্রমিক ভেতরে প্রবেশ করেন। ট্যাংকের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাকে উদ্ধারে আরও দুই শ্রমিক ট্যাংকের ভেতরে নামলে তারাও অসুস্থ হয়ে আটকা পড়েন। বাড়ির লোকজন টের পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ওই সেপটিক ট্যাংকে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ করে তিন শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেন।

মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তবে তার আগেই সেপটিক ট্যাংকে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়। আমাদের ধারণা, ট্যাংকে প্রচুর গ্যাস জমে ছিল। সে কারণে অক্সিজেন সংকটে মৃত্যু হয়েছে। লাশ মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
মৃত্যুশ্রমিক
সম্পর্কিত
বৃষ্টির পানি ফেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো মা-মেয়ের
মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে প্রাণ গেলো নববধূর
কামরাঙ্গীচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল দম্পতির সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল দম্পতির সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
রাশিয়ার গভীরে হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন: জেলেনস্কি
রাশিয়ার গভীরে হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন: জেলেনস্কি
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরকারকে আইনি নোটিশ
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরকারকে আইনি নোটিশ
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের ১৩ কাজ
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের ১৩ কাজ
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media