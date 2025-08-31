মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ শহরের একটি নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে শহরের বড় বাজার সংলগ্ন খালইস্ট এলাকার সিঙ্গাপুরপ্রবাসী সবুজ কাজীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন নির্মাণশ্রমিক শাহীন ইসলাম (২৮), ফিরোজ মিয়া (১৮) ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম (২৫)। রবিবার সকাল থেকে নির্মাণাধীন ভবনটিতে কাজ করছিলেন তারা।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলা আড়াইটার দিকে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করে ঢাকনা লাগানোর কাজ করতে এক শ্রমিক ভেতরে প্রবেশ করেন। ট্যাংকের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাকে উদ্ধারে আরও দুই শ্রমিক ট্যাংকের ভেতরে নামলে তারাও অসুস্থ হয়ে আটকা পড়েন। বাড়ির লোকজন টের পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ওই সেপটিক ট্যাংকে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ করে তিন শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেন।
মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তবে তার আগেই সেপটিক ট্যাংকে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়। আমাদের ধারণা, ট্যাংকে প্রচুর গ্যাস জমে ছিল। সে কারণে অক্সিজেন সংকটে মৃত্যু হয়েছে। লাশ মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’