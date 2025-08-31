X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
রংপুরের নেসকো অভিমুখী ‘লং মার্চ’ ঘোষণা ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের

গাজীপুর প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৮আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৮
রংপুরের নেসকোর প্রধান প্রকৌশলী ও একজন সরকারি প্রকৌশলীর গ্রেফতার এবং সাত দফা দাবিতে ‘লং মার্চ টু নেসকো’ ঘোষণা দিয়েছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা

রংপুরের নেসকোর প্রধান প্রকৌশলী ও একজন সরকারি প্রকৌশলীর গ্রেফতার এবং সাত দফা দাবিতে ‘লং মার্চ টু নেসকো’ ঘোষণা দিয়েছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। রবিবার (৩১ আগস্ট) বিকালে গাজীপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ইছহাক পিকু লিখিত বক্তব্যে বলেন, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে আসছিলেন। এরই একপর্যায়ে রংপুরে নেসকোর প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম মন্ডল ও সহকারী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান রোকন বহিরাগত সন্ত্রাসী নিয়ে নেসকোতে মব সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত করার চেষ্টা এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। এই মব সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতারের জন্য গত ২৮ আগস্ট ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মব সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আমাদের সাত দফা দাবি মেনে নেওয়ার দাবিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর ‘লং মার্চ টু নেসকো’ ঘোষণা করছি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান, সাইফুল ইসলাম শুভ ও রাসেল রেজা প্রমুখ।

