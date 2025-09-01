X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে পুড়ে ছাই ৮ বসতঘর

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৪আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৪
রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে আগুনে পুড়েছে ৮টি বসতঘর। রবিবার (৩১ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উপজেলার পূর্ব বেজগাঁও এলাকায় শেখ বাড়িতে ওই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের সবগুলো ঘরে।

সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ১১টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরই মধ্যে আগুনে পুড়ে ছাই হয় বাদল শেখের দুটি, জহিরুল শেখের দুটি, নজরুল শেখের দুটি, লিমা আক্তারের একটি এবং আক্কাস শেখের একটি বসতঘর।

মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক শফিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত। সবগুলো ঘর কাঠ ও টিনের হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং নেভাতে বেগ পেতে হয়। তবে শ্রীনগর ও সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করায় আশপাশের আরও বেশকিছু বাড়িঘর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান তিনি।

/কেএইচটি/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
সম্পর্কিত
হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, চালক দগ্ধ
গাজীপুরে ঝুট গুদাম ও দোকানে আগুন
চট্টগ্রামে আগুনে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধ, একজনের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
কুমিল্লায় মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার, আটক ২
কুমিল্লায় মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার, আটক ২
পদ্মার ভাঙনে দিশাহারা হাজারো পরিবার, হারিয়ে যাচ্ছে কয়েক গ্রাম
পদ্মার ভাঙনে দিশাহারা হাজারো পরিবার, হারিয়ে যাচ্ছে কয়েক গ্রাম
টিভিতে আজকের খেলা (১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
সর্বাধিক পঠিত
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media