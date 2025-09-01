মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে পুড়ে ছাই ৮ বসতঘর

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে আগুনে পুড়েছে ৮টি বসতঘর। রবিবার (৩১ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উপজেলার পূর্ব বেজগাঁও এলাকায় শেখ বাড়িতে ওই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের সবগুলো ঘরে।
সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ১১টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরই মধ্যে আগুনে পুড়ে ছাই হয় বাদল শেখের দুটি, জহিরুল শেখের দুটি, নজরুল শেখের দুটি, লিমা আক্তারের একটি এবং আক্কাস শেখের একটি বসতঘর।
মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক শফিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত। সবগুলো ঘর কাঠ ও টিনের হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং নেভাতে বেগ পেতে হয়। তবে শ্রীনগর ও সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করায় আশপাশের আরও বেশকিছু বাড়িঘর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান তিনি।