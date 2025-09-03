X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাম্পট্রাকে ট্রেনের ধাক্কা, প্রাণ গেলো চালক-মালিকের

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০১আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০১
ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায় ডাম্পট্রাকটি

গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ডাম্পট্রাক দুমড়েমুচড়ে চালক ও মালিক মারা গেছেন। পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে ডাম্পট্রাকের সংঘর্ষ হয়। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে মহানগরীর দক্ষিণখান (আক্কাস মার্কেট) এলাকায় রেলক্রসিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মৃতরা হলেন- মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার পূর্বপাড়া গ্রামের কুরমান আলীর ছেলে ডাম্পট্রাকচালক উজ্জ্বল হোসেন (৪২) এবং ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানার আব্দুল্লাহপুর (কামারপাড়া) এলাকার শাহ আলমের ছেলে ডাম্পট্রাকের মালিক বাবুল হোসেন (৫৫)। তাদের মরদেহ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জানান, পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি গাজীপুর মহানগরীর দক্ষিণখান এলাকায় পৌঁছালে রেলক্রসিং অতিক্রমকালে ডাম্পট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এ সময় দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ট্রাকচালকসহ দুজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহত ট্রাক মালিক বাবুল হোসেনকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ট্রাকচালক উজ্জ্বল হোসেনকে টঙ্গীর আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যু
সম্পর্কিত
মানসিক চাপে ছিলেন সাংবাদিক বুলু, সুষ্ঠু তদন্ত দাবি ছোট ভাইয়ের
খুলনায় সেতুর নিচ থেকে সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার
একদিনে ডেঙ্গু রোগী ভর্তির রেকর্ড, মৃত্যু ৪
সর্বশেষ খবর
লতিফ সিদ্দিকীসহ ৭ জনের জামিন আবেদন, শুনানি দুপুরে
লতিফ সিদ্দিকীসহ ৭ জনের জামিন আবেদন, শুনানি দুপুরে
নতুন ধারাবাহিকের জন্য অভিনয়শিল্পীর খোঁজ
নতুন ধারাবাহিকের জন্য অভিনয়শিল্পীর খোঁজ
নতুন মামলায় হাজী সেলিমসহ গ্রেফতার ৩
নতুন মামলায় হাজী সেলিমসহ গ্রেফতার ৩
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৮
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৮
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media