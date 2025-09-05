তিন ঘণ্টা পর দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখের অবরোধ প্রত্যাহার

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদুপর-৪ আসন থেকে নিয়ে ফরিদপুর-২ আসনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে করা অবরোধ প্রায় তিন ঘণ্টা পর প্রত্যাহার করেছেন এলাকাবাসী।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা। এর আগে, বিকাল ৪টা থেকে ভাঙ্গা গোলচত্বরের ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের প্রবেশমুখে একযোগে অবরোধ শুরু করেন তারা।
অবরোধের কারণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এতে দূরপাল্লার বাস, মালবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে এবং যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।
অবশেষে প্রশাসনের আশ্বাসে ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পর অর্থাৎ সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। এরপর ধীরে ধীরে দুই মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিজানুর রহমান বলেন, ভাঙ্গা একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। এ উপজেলার বিভাজন ঠেকাতে যা যা করণীয় তা করা হবে। আমি ভাঙ্গাবাসীর দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।
তিনি বলেন, আমি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দফতরে যোগাযোগ করেছি। আশা করি, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটা ফলাফল আসবে।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি রোকিবুজ্জামান বলেন, অবরোধকারীরা প্রায় তিন ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। আমাদের উপস্থিতি ও ইউএনওর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা অবরোধ তুলে নেন। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।