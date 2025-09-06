X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাল্যবিবাহের অপরাধে বরের জরিমানা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১৫আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১৫
সাগর সরদার

মাদারীপুরের কালকিনিতে বাল্যবিবাহের অপরাধে বর সাগর সরদারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফ-উল-আরেফীন এই জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, বেকেল পৌর এলাকার উত্তর কৃষ্ণনগর গ্রামের বাড়িতে গোপনে বাল্যবিবাহের প্রস্তুতি চলছিল। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেখানে অভিযান চালান। এ সময় তিনি ওই এলাকার খোকন সরদারের ছেলে সাগর সরদারকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর ৭(১) ধারায় জরিমানা করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফ-উল-আরেফীন বলেন, ‘বাল্যবিবাহ সামাজিক ব্যাধি, আপনারা সবাই সচেতন থাকুন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করুন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের অভিযান চলবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতজরিমানাবাল্যবিয়ে
সম্পর্কিত
শ্রীমঙ্গলে দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা
শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে অভিযান: ৪৪৪০ কেজি পলিথিন জব্দ
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানা কারাগারে
সর্বশেষ খবর
এমবাপ্পের অঁরিকে ছোঁয়ার ম্যাচে জয়ে শুরু ফ্রান্সের
এমবাপ্পের অঁরিকে ছোঁয়ার ম্যাচে জয়ে শুরু ফ্রান্সের
বৈদেশিক সহায়তা বাতিলে আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তেও হতাশ ট্রাম্প
বৈদেশিক সহায়তা বাতিলে আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তেও হতাশ ট্রাম্প
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বেনাপোলে আমদানি-রফতানি বন্ধ
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বেনাপোলে আমদানি-রফতানি বন্ধ
জেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
২২৮ কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াবে ৭৫৯ কোটিজেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
সর্বাধিক পঠিত
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
শাহবাগে একই মঞ্চে ৩০ রাজনৈতিক দলের নেতারা
গণঅধিকার পরিষদের সংহতি সমাবেশশাহবাগে একই মঞ্চে ৩০ রাজনৈতিক দলের নেতারা
দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখে অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখে অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media