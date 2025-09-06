বাল্যবিবাহের অপরাধে বরের জরিমানা

মাদারীপুরের কালকিনিতে বাল্যবিবাহের অপরাধে বর সাগর সরদারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফ-উল-আরেফীন এই জরিমানা করেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, বেকেল পৌর এলাকার উত্তর কৃষ্ণনগর গ্রামের বাড়িতে গোপনে বাল্যবিবাহের প্রস্তুতি চলছিল। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেখানে অভিযান চালান। এ সময় তিনি ওই এলাকার খোকন সরদারের ছেলে সাগর সরদারকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর ৭(১) ধারায় জরিমানা করেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফ-উল-আরেফীন বলেন, ‘বাল্যবিবাহ সামাজিক ব্যাধি, আপনারা সবাই সচেতন থাকুন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করুন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের অভিযান চলবে।’