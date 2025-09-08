X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
গাজীপুরের শ্রীপুরে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৫আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৫
শ্রীপুর থানা

গাজীপুরের শ্রীপুরে এক নারীকে (৪৫) ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় যুবক রাকিবকে (৩০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক।

আসামি রাকিব শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের উত্তর পেলাইদ গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) ওই যুবককে একমাত্র আসামি করে শ্রীপুর থানায় মামলা দায়ের করেন ওই নারী। ঘটনার পর থেকে আসামিকে ধরতে একাধিক স্থানে অভিযান চালায় পুলিশ। পরে খবর পেয়ে ওই দিন বিকালে শ্রীপুর উপজেলার জৈনা বাজার এলাকার একটি মাঠ থেকে রাকিবকে গ্রেফতার করা হয়।

ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, ভুক্তভোগী ওই নারী বাড়িতে একাই বসবাস করেন। এ সুযোগে রবিবার ভোর ৪টার দিকে আসামি কৌশলে নারীর বসতঘরে প্রবেশ করে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ভুক্তভোগী ডাকচিৎকার শুরু করলে এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলার জন্য হুমকি দিয়ে চলে যায় রাকিব।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ধর্ষণগ্রেফতারমামলা
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে হংকংয়ে স্কুল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ
স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তির জেল-জরিমানা
চট্টগ্রামে নিজ বাসায় প্রবাসী খুন, স্ত্রীসহ আটক ২
টেকনাফে স্বর্ণসহ দুই পাচারকারী আটক
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর
