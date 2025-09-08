X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

র‌্যাবের গাড়ি আটকে ছিনিয়ে নেওয়া আসামির কাছ থেকে পিস্তল-ম্যাগাজিন উদ্ধার

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩১আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩১
ছিনিয়ে নেওয়া ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন ও উদ্ধারকৃত পিস্তল

গাজীপুরের শ্রীপুরে ব্যবসায়ীকে আটকের পর র‌্যাব-১ সদস্যদের অবরুদ্ধ করে ছিনিয়ে নেওয়া সেই আসামির কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ম্যাগাজিন উদ্ধারের কথা জানিয়েছে র‌্যাব। তবে এখনও ওই ব্যক্তিকে আটক করা যায়নি। রবিবার বিকালে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরামা চৌরাস্তা এলাকায় র‌্যাবের গাড়ি আটকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় সহযোগী ও স্থানীয় লোকজন।

ছিনিয়ে নেওয়া ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন শ্রীপুর উপজেলার বরমী মধ্যপাড়া গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে। তিনি বরামা চৌরাস্তা এলাকায় অটোরিকশার পার্টসের ব্যবসা করেন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে র‌্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) সালমান নূর আলম প্রেস রিলিজ দিয়ে এসব তথ্য জানিয়েছেন। প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়, রবিবার র‌্যাব-১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী মাদকদ্রব্যের বড় চালান কেনাবেচা করছে। এমন খবরে র‌্যাবের একটি টিম বিকাল পৌনে ৬টার দিকে বরমী ইউনিয়নের বরামা চৌরাস্তায় মোশারফ হোসেনের অটো গ্যারেজে অভিযান চালায়। র‌্যাবের উপস্থিতি দেখে মোশারফ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় র‌্যাবের সদস্যরা মোশারফকে একটি বিদেশি পিস্তলসহ আটক করেন। তাকে অস্ত্রসহ আটকের খবরে আশপাশের লোকজনসহ বরামা চৌরাস্তা এলাকার দেড়শ জনতা একত্রিত হয়ে মব সৃষ্টি করে। তারা র‌্যাবের গাড়ি ভাঙচুরসহ সদস্যদের মারধর করে। একপর্যায়ে হামলাকারীরা র‌্যাবের কাছ থেকে আটক মোশারফকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তবে তার কাছ থেকে উদ্ধার পিস্তল-ম্যাগাজিন ছিনিয়ে নিতে পারেনি। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। র‌্যাবের ওপর হামলা এবং আটক মোশারফকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে দুই নারীসহ ১৪ জনকে আটক করা হয়।

তারা হলেন- ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বালিদিয়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে সাফুয়াত হোসেন (২৩), হালুয়াঘাট উপজেলার নাগলা বাজার ইউনিয়নের আব্দুল জলিলের ছেলে মাহমুদুল হাসান (২৫), কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে আরাফাত হোসেন আকিব (২৩), শ্রীপুর উপজেলার বরমী মধ্যপাড়া গ্রামের আলালের ছেলে সাব্বির হোসেন (২০), মৃত আজিজুল হকের ছেলে সফিজুল হক (২৮), মৃত আনছার রহমানের ছেলে মাসুদ (৪৮), আহম্মদ আলীর ছেলে মোফাজ্জল (২৭), রফিকের ছেলে মারুফ (১৮), শহিদুল্লাহর ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিক (২৫), মৃত আরসক আলীর ছেলে সাহেব আলী (৫৫), সাগরের স্ত্রী আঞ্জুমান (২১), মোশারফ হোসেনের স্ত্রী স্মৃতি (২৮), পাশের কাওরাইদ গ্রামের আব্দুল গণি মিয়ার ছেলে শাহজাহান (৪২) এবং সিলেটের দোয়ারাবাজার উপজেলার গাজগড্য গ্রামের রূপ মিয়ার ছেলে সাগর (২৩)। 

এ ঘটনায় সোমবার দুপুরে র‌্যাব-১ উত্তরা সদরের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. জাফর ইকবাল বাদী হয়ে দুটি মামলা করেন। ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আটক ১৪ জনকে বিকালে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘একটি পিস্তল ও একটি ম্যাগাজিনসহ ১৪ জনকে সোমাবার দুপরে থানায় সোপর্দ করেছে র‌্যাব। বিকালে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
আটকঅস্ত্র
সম্পর্কিত
খিলক্ষেতে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেফতার ৪
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
সর্বশেষ খবর
রাত পোহালেই ডাকসু ভোট
রাত পোহালেই ডাকসু ভোট
ঘুমন্ত ম্যানেজারকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার কথা স্বীকার কর্মচারীর
ঘুমন্ত ম্যানেজারকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার কথা স্বীকার কর্মচারীর
একদিন আগেই নেপাল থেকে দেশে ফিরছেন জামালরা
একদিন আগেই নেপাল থেকে দেশে ফিরছেন জামালরা
বার্মিংহাম গিয়ে ভাইরাল ও বিব্রত কারিনা
বার্মিংহাম গিয়ে ভাইরাল ও বিব্রত কারিনা
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media