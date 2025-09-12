X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
জাবিতে শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৗসের জানাজা সম্পন্ন

জাবি প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫
শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌসের জানাজা

ভোট গণনার সময় মারা যাওয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৗসের (২৯) জানাজা সম্পন্ন হয়েছে।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জুমার নামাজের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ মাঠ প্রাঙ্গণে শিক্ষিকার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজা শেষে লাশ নেওয়া হয়েছে চারুকলা বিভাগ প্রাঙ্গণে। এরপর পাবনার সদর এলাকায় গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হবে। 

এ সময় উপস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বলেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে। সততা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার বিষয়গুলো প্রত্যেকটি ব্যক্তি মাথায় রেখে যদি চলতে পারি তাহলে আমাদের বিদায়টা অনেক সুন্দর হবে। সেটা অনেক স্বস্তির কারণ হবে। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন।

শিক্ষিকার মৃত্যু নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, নির্বাচন কমিশন যেহেতু দায়িত্বে আছেন, দয়া করে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলুন। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আমাদের এখানে যারা কাজ করছে তাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেওয়া। আমরা যাতে স্বস্তির সঙ্গে কাজ করতে পারি। 

জানাজায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও নিহতের পরিবারের স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

