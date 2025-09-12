অমানবিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে, এ কষ্ট ইতিহাস হয়ে থাকবে: জাবি উপাচার্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেছেন, ‘অমানবিক পরিশ্রম করে আপনাদের কাজটি করতে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের যেকোনও প্রয়োজন আমি পূরণ করবো। আপনাদের কষ্টের কথা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস হয়ে থাকবে।’
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কমিশনে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
উপাচার্য বলেন, ‘একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেশিনে গণনা স্থগিত করা হয়েছে। জুলাইয়ের অঙ্গীকার হিসেবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ডাকসু হয়েছে, জাকসু হচ্ছে। এর মাধ্যমে ২৪-এর যে গণআকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা পরিপূর্ণ হবে। আমি বিশ্বাস করি, সেই চেতনার জায়গা থেকে আপনারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। জাকসুর সভাপতি হিসেবে আমি এখানে আশপাশেই অবস্থান করছি। আমি শারীরিকভাবে আপনাদের কোনও কাজ করে দিতে পারছি না কিন্তু আমি হৃদয় দিয়ে আপনাদের পাশে আছি। জুলাইয়ের যে রক্ত সেটি এখনও শুকায়নি, তারা রক্ত দিয়েছে বাংলাদেশটাকে নতুন করে গড়তে ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চাই। আপনাদের সহযোগিতা আগে যেমন পেয়েছি, সেটা অব্যাহত থাকবে এই আশা রাখছি।’