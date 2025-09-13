X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
প্রতিটা শিক্ষার্থীকে পাশে নিয়ে এগোতে চাই: নবনির্বাচিত জাকসু ভিপি

জাবি প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫
আব্দুর রশিদ জিতু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু বলেছেন, ‘এই জাহাঙ্গীরনগর আমাকে চেয়েছে বিধায় আজ আমি ভিপি নির্বাচিত হয়েছি। ক্যাম্পাসের প্রতিটা মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, দায়বদ্ধ। আমি বলতে চাই, আমার প্রতিটা কাজ হবে শিক্ষার্থীদের হয়ে, আমি তাদের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই। প্রতিটা শিক্ষার্থীকে পাশে নিয়ে আমি এগিয়ে যেতে চাই।’

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ফল ঘোষণার পর জয়ের প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ট্রিবিউনকে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘গতকাল যিনি আমাদের থেকে চলে গিয়েছেন (ভোট গুনতে গিয়ে মারা যাওয়া শিক্ষক), আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।’

উল্লেখ্য ৩৩৩৪ ভোট পেয়ে জাকসুর ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্যানেলের আব্দুর রশিদ জিতু। শিবির প্যানেলের মাজহারুল ইসলাম ৩৯৩০ ভোট পেয়ে জিএস নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ২৫ পদের ২০টিতেই শিবির প্যানেলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন।

সাভারজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
