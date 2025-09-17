X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
গাজীপুরের শ্রীপুরে চার ইউনিয়নে কৃষক দলের কমিটি ঘোষণা  

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০৪আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০৪
কৃষক দল লোগো

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা কৃষক দলের চার ইউনিয়নের কমিটির অনুমোদন দিয়েছে উপজেলা কৃষক দল। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় শ্রীপুর উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক প্রভাষক ডা. মুজাহিদুল কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে দলের উপজেলা শাখার আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের স্বাক্ষরিত দলীয় প্যাডে ওই সব ইউনিয়নের কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

চারটি ইউনিয়ন হলো- উপজেলার গাজীপুর, মাওনা, তেলিহাটি এবং গোসিঙ্গা। ওইসব ইউনিয়নের আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় দলীয় নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তমতে কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

শ্রীপুর উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব হুমায়ুন কবির বলেন, ‘ঘোষিত ইউনিয়ন কমিটিগুলোর মধ্যে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট গাজীপুর, সাত সদস্যবিশিষ্ট মাওনা ইউনিয়নের আংশিক কমিটি, ৬১ সদস্যবিশিষ্ট তেলিহাটি এবং ৫১ সদস্যবিশিষ্ট গোসিঙ্গা ইউনিয়ন কৃষক দলের কমিটি ঘোষণা করা হয়। তাদের মধ্যে গাজীপুর ইউনিয়নে আনোয়ার সরকারকে সভাপতি এবং নাদিম আর রাসেলকে সাধারণ সম্পাদক, মাওনা ইউনিয়নে আশরাফ মণ্ডলকে সভাপতি এবং খন্দকার ইব্রাহিমকে সাধারণ সম্পাদক, তেলিহাটি ইউনিয়নে লিয়াকত আলী বিশ্বাসকে সভাপতি এবং সোহেল রানাকে সাধারণ সম্পাদক, গোসিঙ্গা ইউনিয়নে আতিকুর রহমান প্রধানকে সভাপতি এবং রায়হান প্রধানকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়।’

বিএনপি
