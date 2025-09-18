X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে মারধরের পর শ্রমিক নিখোঁজ

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৯আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৯
শ্রীনগর থানা

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় নৌকা চুরির অভিযোগে এক মাটি কাটার শ্রমিককে গাছে বেঁধে বেদম মারধরের পর থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন।

ভুক্তভোগীর নাম রোমান শেখ (৩৫)। তিনি আরধীপাড়া কানাইনগরের আমির আলী শেখের ছেলে। প্রায় ১০ বছর আগে দিঘীরপাড় এলাকার আসমা বেগমের মেয়ে সোনিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এরপর থেকে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করছিলেন।

শাশুড়ি আসমা বেগম বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে শ্রীনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয়, প্রায় দেড় মাস আগে স্থানীয় মিজানুর ও আতিকের একটি ছোট কাঠের নৌকা চুরি হয়। এরপর থেকেই তারা রোমানকে সন্দেহ করতে থাকেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, মঙ্গলবার বিকাল ৩টার দিকে কানাইনগর বালুর মাঠ এলাকায় রোমানকে ধরে ফেলে মিজানুর, আতিক, ইমরান, দিলা, ইয়ানুছ ও বিল্লাল। তারা তাকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। পরে বিল্লালের ট্রলারে করে জোরপূর্বক আড়িয়াল বিলে নিয়ে যায়।

এদিকে, ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, রোমানের দুই হাত গাছে বাঁধা অবস্থায় কয়েকজন তাকে মারধর করছে। আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বহু মানুষও তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি।

রোমানের স্ত্রী সোনিয়া বেগম বলেন, ‘আমার স্বামী গতকাল থেকে নিখোঁজ। তারা দিনের আলোয় মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালিয়ে ট্রলারে তুলে নিয়ে গেছে। আমার ছেলে-মেয়ে রয়েছে। দয়া করে আমার স্বামীকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।’

তার মা আসমা বেগম বলেন, ‘আমরা সর্বত্র খুঁজেছি কিন্তু কোনও সন্ধান পাইনি। তারা পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করেছে। আমার জামাইয়ের জীবন এখন ঝুঁকির মধ্যে।’

যোগাযোগ করা হলে শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুল হুদা খান বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ রোমানকে উদ্ধারের জন্য অভিযান চলছে। ইতোমধ্যে মিজানুর ও আতিকের বাবা ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। আসামিদের আইনের আওতায় আনা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মারধরনিখোঁজ
শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জয়পুরহাটে ছাত্রদলের ৬ নেতা বহিষ্কার
কাজ না করেই ৩ বছর বেতন নিলেন সাবেক মন্ত্রীর পারিবারিক গাড়িচালক
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
রাকসু নির্বাচনে হাতে ভোট গণনার দাবি ছাত্রদলের
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
