X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু

স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে দেখা হলো না সৌদিফেরত মেজবাহর

মাদারীপুর প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৭আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৭
মেজবাহ মোড়ল

মাদারীপুরের শিবচরে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে নির্মাণাধীন ব্রিজের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মেজবাহ মোড়ল (৩৩) নামে এক সৌদিপ্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার সন্ন্যাসীর চর ইউনিয়নের আজগর হাওলাদার কান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মেজবাহ উপজেলার মাদবরের চর ইউনিয়নের বাখরের কান্দি এলাকার মৃত আইয়ুব আলী মোড়লের ছেলে। তিনি সৌদি আরব থাকতেন, গতকালই দেশে ফিরেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে সৌদি আরব থেকে নিজ বাড়িতে আসেন মেজবাহ। পরে মধ্যরাতে তার এক নিকটাত্মীয়ের মোটরসাইকেলে করে শ্বশুরবাড়ি সন্ন্যাসীর চর ইউনিয়নের আজগর হাওলাদার কান্দি (মিনারা) স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হন। পথিমধ্যে আজগর হাওলাদার কান্দি এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নির্মাণাধীন ব্রিজের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে তার মাথায় ও থুতনির নিচে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হয়ে নির্মাণাধীন ব্রিজের নিচে গর্তের পানিতে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল দিলে দত্তপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির একটি টিম ভোররাত ৪টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত লোকজনের সহায়তায় মরদেহ উদ্ধার করে।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেছে। এ বিষয়ে আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুমোটরসাইকেল দুর্ঘটনাশিবচর
সম্পর্কিত
অবৈধ বিদ্যুৎসংযোগে স্পৃষ্ট হয়ে দিনমজুরের মৃত্যুর অভিযোগ
খিলক্ষেতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত
ফ্রিজের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
ইসরায়েলের কাছে আরও ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র
ইসরায়েলের কাছে আরও ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ লড়াই হবে: শন টেইট
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ লড়াই হবে: শন টেইট
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০
মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০
সর্বাধিক পঠিত
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media