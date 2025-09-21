গোপালগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় পানিতে ডুবে তনু মধু (৩) নামের এক মেয়েশিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কোটালীপাড়া উপজেলার কান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তনু মধু কান্দি গ্রামের ভ্যানচালক তপন মধুর মেয়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকালে বাড়ির পাশে খেলার সময় অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে যায় শিশু তনু। কিছু সময় পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দেখতে না পেয়ে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। পরে সন্ধ্যার আগে পরিবারের সদস্যরা তাকে অচেতন অবস্থায় পুকুরপাড় থেকে উদ্ধার করে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কোনও অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই শিশুটির মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’