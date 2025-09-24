কারিগর দুর্ব্যবহার করায় প্রতিমা ভাঙচুর, দুই কিশোর আটক

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় দুই কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে একজনকে এবং মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে আরেকজনকে আটক করা হয়। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আটক দুই কিশোরকে আদালতের মাধ্যমে কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।
জাহিদুল হাসান বলেন, আটক কিশোররা প্রতিমা তৈরির কাজ দেখতে গেলে কারিগর তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। একপর্যায়ে তারা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকায় তাদেরকে দূরে যেতে বলা হয়। কারিগরদের ব্যবহারে তারা মানসিকভাবে কষ্ট পেয়ে প্রতিমা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়।
পূজার আয়োজক অগ্রগামী যুব সংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা মণ্ডপের সভাপতি প্রবীর দত্ত বাপ্পা বলেন, গত ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আমি মণ্ডপে গিয়ে আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখি চারটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) অপরাধ দক্ষিণ বিভাগের উপকমিশনার তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন।পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাতদের আসামি করে একটি মামলা করেছি।