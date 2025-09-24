X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কারিগর দুর্ব্যবহার করায় প্রতিমা ভাঙচুর, দুই কিশোর আটক

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০০আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০০
কাশিমপুর শ্মশান মন্দিরে আংশিক প্রস্তুত কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় দুই কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে একজনকে এবং মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে আরেকজনকে আটক করা হয়। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আটক দুই কিশোরকে আদালতের মাধ্যমে কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।

জাহিদুল হাসান বলেন, আটক কিশোররা প্রতিমা তৈরির কাজ দেখতে গেলে কারিগর তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। একপর্যায়ে তারা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকায় তাদেরকে দূরে যেতে বলা হয়। কারিগরদের ব্যবহারে তারা মানসিকভাবে কষ্ট পেয়ে প্রতিমা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়।

পূজার আয়োজক অগ্রগামী যুব সংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা মণ্ডপের সভাপতি প্রবীর দত্ত বাপ্পা বলেন, গত ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আমি মণ্ডপে গিয়ে আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখি চারটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) অপরাধ দক্ষিণ বিভাগের উপকমিশনার তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন।পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাতদের আসামি করে একটি মামলা করেছি।

/এএম/
বিষয়:
আটক
সম্পর্কিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
তিনটি আবাসিক হোটেলে পুলিশের অভিযান, ১৪ নারীসহ গ্রেফতার ২০
কোভিড সতর্কবার্তা: চীনা সাংবাদিককে আরও ৪ বছরের কারাদণ্ড
সর্বশেষ খবর
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখলো পাকিস্তান 
এশিয়া কাপশ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখলো পাকিস্তান 
বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন
বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন
ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media