বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
ভবনের সীমানাপ্রাচীর ধসে চাপা পড়লেন ৫ শ্রমিক, একজনের মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৭
গাজীপুরের টঙ্গীতে বহুতল ভবনের সীমানাপ্রাচীর ধসে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু ও চার জন আহত

গাজীপুরের টঙ্গীতে বহুতল ভবনের সীমানাপ্রাচীর ধসে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু ও চার জন আহত হয়েছেন। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে টঙ্গীর সাতাইশ (খৈরতুল) জামতলা এলাকার মাজহারুল ইসলামের মালিকানাধীন বহুতল ভবনের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বাবুল (৫৫) নরসিংদীর রায়পুরার আব্দুল্লাহপুরা গ্রামের মৃত রাজ্জাক মিয়ার ছেলে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আহতরা হলেন নরসিংদীর সদর থানার চর আলমখালী গ্রামের. ফারুক হোসেন (৪০), রায়পুরার মেহেরনগর গ্রামের ইমরান মিয়া (২০), একই উপজেলার বাঁশগাড়ী গ্রামের ইসমাইল হোসেন (৪০) এবং মাধবদী উপজেলার বিক্রমপুর গ্রামের শুক্কুর আলী (৩৯)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাতাইশ (খৈরতুল) জামতলা এলাকার মাজহারুল ইসলাম তার বহুতল ভবনের সীমানাপ্রাচীরে ইটের গাঁথুনি দিচ্ছিলেন শ্রমিকরা। হঠাৎ প্রাচীর ধসে পাঁচ নির্মাণশ্রমিক দেয়ালের নিচে চাপা পড়েন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গুটিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুপুর ১২টার দিকে ওই হাসপাতালে বাবুলের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে দুজনকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পঙ্গু হাসপাতাল) এবং অপর দুজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপির) উপ-কমিশনার মহিউদ্দিন আহাম্মেদ বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর হাসপাতালে গিয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

