২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের জিমখানায় যৌথ বাহিনীর অভিযান, আটক ২৪

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি 
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০৩আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০৩
নারায়ণগঞ্জ শহরের জিমখানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৪ জনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী

নারায়ণগঞ্জ শহরের জিমখানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৪ জনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। এর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে পাঁচ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে জিমখানা লেকপার্ক এলাকায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে অভিযান চালানো হয়।

সাজাপ্রাপ্ত পাঁচ জন হলেন- সদর উপজেলার নতুন জিমখানা এলাকার মোখলেছ মিয়ার ছেলে মো. ফয়সাল (২১), জল্লারপাড় এলাকার মোহাম্মদ লিটনের ছেলে রিফাত (২০), দেওভোগ পাক্কা রোড এলাকার মৃত মোশারফ ভূঁইয়ার ছেলে জুবায়ের ভূঁইয়া রানা (৩৬), জল্লারপাড় এলাকার মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে মো. মোস্তফা হোসেন (২৬) ও ডালপট্টি এলাকার মৃত চিত্তরঞ্জন নন্দীর ছেলে অভিনন্দী (৩০)। তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। এ ছাড়া আটককৃত আরও ১৯ জনের মধ্যে ১৬ জনকে সদর মডেল থানায় যাচাই বাছাইয়ের জন্য নেওয়া হয়েছে। তাদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। অপর তিন জনের কাছ থেকে মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তারা হলেন- আলম চাঁন, পারভীন আক্তার ও আফরিনা ওরফে হাসি।

পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার জিমখানা এলাকায় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত পুলিশ, সেনাবাহিনী ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে জিমখানা এলাকার মাদক কারবারি আলম চাঁনকে আটক করা হয়। আলম চাঁনের বসতঘর তল্লাশি করে প্রায় দেড় কেজি গাঁজা, ২৫০ মিলি বিদেশি মদ, তিনটি বড় ছোরা, একটি চাপাতি, একটি টেঁটা, দুটি লোহার পাইপ উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও অস্ত্র আইনে নিয়মিত মামলা করা হবে। এ ছাড়া আলম চাঁনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মাদকের ১০টি মামলা রয়েছে। পারভীন আক্তারের কাছ থেকে ২৪ পিস ইয়াবা ও হাসির কাছ থেকে ৩৬ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হবে। 

ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে গাঁজা রাখা ও সেবনের অপরাধে বিভিন্ন মেয়াদে পাঁচ জনকে সাজা দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট টি এম রাহসিন কবির। এর মধ্যে মো. ফয়সাল ও রিফাতকে ১২ দিন, জুবায়ের ভূঁইয়া রানাকে ২০ দিন, মো. মোস্তফা হোসেনকে ১৪ দিন এবং অভিনন্দীকে সাত দিন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। 

নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী বলেন, ‌মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে জিমখানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ জনকে সদর মডেল থানায় পাঠানো হয়। তাদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া তিন জনের বিরুদ্ধে আগে থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা হবে। আর ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে অপর পাঁচ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। আলম চাঁনের বিরুদ্ধে ১০টি মামলা রয়েছে। তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা, ইয়াবা, মদ ও দেশিয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাকেসহ আর দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হবে। 

