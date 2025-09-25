গাজীপুরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণালঙ্কার ও টাকা লুট

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আট ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৪ সেপ্টেমস্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার চাপাইর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর নাম দুলাল পাল। তিনি কালিয়াকৈর বাজারের ‘গ্রামীণ জুয়েলার্স’-এর মালিক। বর্তমানে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে ৯টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন দুলাল। রাত পৌনে ১০টার দিকে চাপাইর ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছালে কয়েকজন ছিনতাইকারী তার গতিরোধ করে। এ সময় ছিনতাইকারীরা তার কাছে থাকা নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার লুটের চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিলে তাকে কুপিয়ে নগদ টাকা এবং আট ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। আহত দুলাল বর্তমানে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’