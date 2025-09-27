‘অন্তর্বর্তী সরকার আপনাদের কথা চিন্তা করেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে’

মাদারীপুরে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি পরিদর্শনে এসে ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক বলেছেন, ‘আমরা বাংলাদেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা বলেছি। বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার আপনাদের কথা চিন্তা করেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। আমরা প্রতিটি পূজামণ্ডপে যাচ্ছি। আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কথা বলছি। আমরা বলছি, শুধু হিন্দু নয় আমরা সবাই মানুষ।’
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাদারীপুরের শিবচরে কেন্দ্রীয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউর মন্দির (গোবিন্দ বাড়ি) পরিদর্শনে এসে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় মাদারীপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাঈমুল হাছান, শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এইচ এম ইবনে মিজান, ওসি রকিবুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, ‘আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই মিলেমিশে কাজ করবো। আমরা একসঙ্গে থাকতে চাই, আমাদের মাঝে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। আমরা ভাই ভাই হিসেবে কাজ করবো। এটাই হবে আমাদের মূলমন্ত্র। আমরা কেউ নিজেদের একেক সম্প্রদায়ের মনে করবো না। আমরা সবাই অভিন্ন। আমাদের মধ্যে থাকবে ভালোবাসা, আমাদের মধ্যে থাকবে সম্প্রীতি।’
তিনি বলেন, ‘আপনাদের যেকোনও সমস্যা আমাকে সরাসরি জানাবেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর অনেকেই আমার কাছে গিয়ে জানিয়েছিলেন চাঁদাবাজির কথা। আমি সেটা দমন করেছি। স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি আমার নির্দেশনা থাকবে এমন কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।’