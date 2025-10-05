X
গাজীপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৩ জনের

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫২
গাজীপুর সদর থানা

গাজীপুরে পৃথক স্থানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালকসহ আরও দুই জন। তাৎক্ষণিক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

শনিবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুর মেট্রো সদর থানার রাজেন্দ্রপুর এবং ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ঘটে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) মেট্রো সদর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুর মেট্রো সদর থানার রাজেন্দ্রপুর এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

অপরদিকে,  রাত ১২টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে চালকসহ তিন জন চৌরাস্তার দিকে যাচ্ছিলেন। একই থানাধীন মহানগরীর শিববাড়ী-চান্দনা চৌরাস্তা সড়কের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এলাকায় পৌঁছালে প্রাইভেটকারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের পেছনে থাকা এক যুবক সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের চালকসহ অপরজন আহত হন। গুরুতর আহত দুই জনকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজ উদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা
