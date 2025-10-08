X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, দুই জেলের অর্থদণ্ড

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২০আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২০
পুড়িয়ে দিয়েছে জব্দ জাল

মা ইলিশ রক্ষায় সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার পদ্মা নদীতে অভিযান পরিচালনা করেছে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টরা।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকালে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত উপজেলা টাস্কফোর্স গোয়ালন্দের আয়োজনে দৌলতদিয়া ৬ নম্বর ফেরিঘাট থেকে ছাত্তার মেম্বার পাড়া এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে ৫ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও দুই জেলেকে আটক করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান। 

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- দৌলতদিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ওসি ত্রিনাথ সাহা, এসআই মেহেদী হাসান অপূর্ব সহ উপজেলা মৎস্য বিভাগের একটি দল।

এ বিষয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় জেলা প্রশাসকের নির্দেশে কঠোর অবস্থানে থেকে অভিযান পরিচালনা চলছে এবং এ অভিযান প্রতিদিনই পরিচালনা করা হবে। এ সময় নদীতে থাকা জেলেদের আটকসহ জাল ও অন্যান্য সামগ্রী জব্দ এবং আটকদের মৎস্য আইন অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হবে। সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ সময় পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

তিনি আরও বলেন, চতুর্থ দিনের মতো পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৫ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও দুই জেলেকে আটক করে প্রত্যেককে ৫ হাজার করে মোট ১০ হাজার টাকা ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয় এবং জব্দ জাল ফেরিঘাটে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

