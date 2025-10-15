X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৫
হতাহতদের উদ্ধার করেছে পুলিশ

টাঙ্গাইলের বাসাইলে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে নারীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ১২ জন।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের উপজেলার বাঐখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হতাহতরা সবাই বাসযাত্রী। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, জামালপুরের তারাকান্দি থেকে ছেড়ে আসা ‘ভাই ভাই’ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। বাসটি ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের বাঐখোলা এলাকায় পৌঁছালে ঢাকাগামী একটি ট্রাককে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এ সময় ঢাকাগামী রড ভর্তি অন্য একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে এক নারী নিহত হন। এ সময় পুলিশ আহত অবস্থায় ১৪ জনকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

বাসাইল থানার ওসি জালাল উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহত ওই তিন বাস যাত্রীর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

সড়ক দুর্ঘটনা
