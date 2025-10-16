X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যুবদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত বৃদ্ধ মারা গেছেন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫১আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫১
মারা যাওয়া আব্দুল বাতেন মিয়া

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বিরোধের জেরে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল বাতেন মিয়া (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এর আগে, বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলা সাতগ্রাম ইউনিয়নের রসুলপুর এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সংঘর্ষে আব্দুল বাতেন মিয়া আহত হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নিহত আব্দুল বাতেন ওই এলাকার মৃত লাল মিয়ার ছেলে। তিনি সাতগ্রাম ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি শাহজাহান মিয়ার বাবা। 
এ ছাড়া যুবদল নেতা শাহজাহান মিয়ার ভাই আজিজুল হক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আহত অপর ভুক্তভোগীদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাতগ্রাম ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি রেজাউল করিমের ছোট ভাই হাসান মিয়ার সঙ্গে ওই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহজাহান মিয়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ রয়েছে। গত সপ্তাহে দুই পক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে এ নিয়ে বাগবিতণ্ডা হয়। এর জেরে বুধবার সন্ধ্যায় উভয়পক্ষের অনুসারীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এতে কমপক্ষে ছয় জন আহত হয়। এদের মধ্যে শাহজাহান মিয়ার ভাই আজিজুল হক ও তার বাবা আব্দুল বাতেন মিয়া গুরুতর জখম হওয়ায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল বাতেন মিয়া মারা যান। তার ছেলে আজিজুল হকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আড়াইহাজার থানার ওসি খন্দকার নাসির উদ্দিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, বিরোধের জেরে যুবদলের দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ায়। এতে আব্দুল বাতেন নামে এক ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে বাতেন মিয়ার এক ছেলে আহত হয়েছে, তাকেও হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও পক্ষ অভিযোগ করেনি। তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষঅপরাধ
সম্পর্কিত
রাকসু নির্বাচনে বোমা বিস্ফোরণের ভিডিওটি এআই দিয়ে বানানো
তাহিরপুর-সুনামগঞ্জ থেকে এসে যাদুকাটার দুর্বৃত্তায়ন ঠেকানো যাবে না: বিজিবি
ট্রেনের ৭০০ টিকিটসহ তিন জন আটক
সর্বশেষ খবর
চাঁদাবাজির মামলা থেকে বিএনপি নেতা বাচ্চুর নাম বাদ, অর্থ বিনিময়ের অভিযোগ
চাঁদাবাজির মামলা থেকে বিএনপি নেতা বাচ্চুর নাম বাদ, অর্থ বিনিময়ের অভিযোগ
রাকসু নির্বাচনে বোমা বিস্ফোরণের ভিডিওটি এআই দিয়ে বানানো
রাকসু নির্বাচনে বোমা বিস্ফোরণের ভিডিওটি এআই দিয়ে বানানো
স্ত্রীসহ সাবের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
স্ত্রীসহ সাবের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
রেলের সাবেক ২ ডিজিসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
রেলের সাবেক ২ ডিজিসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media