X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি 
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪১আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪১
মারা যাওয়া দুই মুক্তিযোদ্ধা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২০ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার চিথলিয়া ইউপির পাহাড়পুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই মণ্ডল (৮২) নিজ বাড়িতে মারা গেছেন।

এদিকে রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন গোলাপ (৮০) মারা যান। তিনি আমলা সেন্টারপাড়ার সব্বত আলী মণ্ডলের ছেলে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে স্থানীয় পাহাড়পুর ফুটবল মাঠে আব্দুল হাই মণ্ডলকে রাষ্ট্রীয় সম্মান গার্ড অফ অনার দান করা হয়। পরে সেখানে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। 

এদিকে বেলা ১১টার দিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন গোলাপকে গার্ড অফ অনার শেষে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। 

উপজেলার দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার গার্ড অফ অনার প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম। 

/এফআর/
বিষয়:
মুক্তিযোদ্ধা
সম্পর্কিত
ভাষা সৈনিক আহসান উল্লাহ আর নেই
ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সরকারি বৈধতা দেওয়ার প্রধান কারিগর জামুকা: মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক
জুতা সেলাই করে জীবন চলে বীরাঙ্গনার ছেলের
সর্বশেষ খবর
তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি ফের বুধবার
তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি ফের বুধবার
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্ব গতি
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্ব গতি
জনবল নিয়োগে সরকারের বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে: তথ্য সচিব
জনবল নিয়োগে সরকারের বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে: তথ্য সচিব
তৃতীয় সন্তানও মেয়ে হওয়ায় জন্মের ৫ দিন পর হত্যা করলেন মা
তৃতীয় সন্তানও মেয়ে হওয়ায় জন্মের ৫ দিন পর হত্যা করলেন মা
সর্বাধিক পঠিত
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না, এনসিপিকে গোলাম পরওয়ার
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media