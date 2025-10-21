কুষ্টিয়ার মিরপুরে এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২০ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার চিথলিয়া ইউপির পাহাড়পুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই মণ্ডল (৮২) নিজ বাড়িতে মারা গেছেন।
এদিকে রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন গোলাপ (৮০) মারা যান। তিনি আমলা সেন্টারপাড়ার সব্বত আলী মণ্ডলের ছেলে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে স্থানীয় পাহাড়পুর ফুটবল মাঠে আব্দুল হাই মণ্ডলকে রাষ্ট্রীয় সম্মান গার্ড অফ অনার দান করা হয়। পরে সেখানে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
এদিকে বেলা ১১টার দিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন গোলাপকে গার্ড অফ অনার শেষে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলার দুই বীর মুক্তিযোদ্ধার গার্ড অফ অনার প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম।