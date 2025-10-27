X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালামের প্রথম জানাজা নারায়ণগঞ্জে সম্পন্ন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৪আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৪
নারায়ণগঞ্জে কালামের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলারের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে নিহত আবুল কালাম আজাদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। রবিবার (২৬ অক্টোবর) রাত ১০টায় সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলী নতুন আইলপাড়া এলাকায় বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে দুপুরে ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলারের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে নিহত হন আবুল কালাম। তিনি পাঠানটুলীর নতুন আইলপাড়া এলাকার মনোয়ার ভিলায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

পাঁচ বছর আগে দাম্পত্য জীবন শুরু করা আবুল কালাম (৩৫) ও আইরিন আক্তার প্রিয়ার (২৫) ঘরে আব্দুল্লাহ ও ফারিয়া নামে দুই সন্তান আছে। এর মধ্যে আব্দুল্লাহর বয়স চার ও ফারিয়ার তিন বছর। 

কালামের স্ত্রীর বড় ভাই মো. আরিফ হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, কালামের প্রথম জানাজা সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলী নতুন আইলপাড়া এলাকায় সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে লাশ গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়ায় নিলে আরেকটি জানাজা পড়ানো হবে। জানাজা শেষে সেখানে দাফন করা হবে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নড়িয়া উপজেলার মোক্তারের চর ইউনিয়নের ঈশ্বরকাঠি গ্রামের জলিল চৌকদার ও হনুফা বেগম দম্পতির ছেলে আবুল কালাম। চার ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে ভাইদের মধ্যে সবার ছোট। ২০ বছর আগে বাবা ও মা মারা যান। এরপর বড় ভাই ও বোনদের কাছে বেড়ে ওঠেন। সংসারের সচ্ছলতা ফেরাতে ২০১২ সালে মালয়েশিয়ায় যান। সেখান থেকে ফিরে ২০১৮ সালে পাশের গ্রামের আইরিন আক্তারকে বিয়ে করেন। স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান নিয়ে আবুল কালাম পাঠানটুলী এলাকায় বসবাস করতেন। ঢাকার মতিঝিলের একটি ট্রাভেল অ্যাজেন্সির সঙ্গে কাজ করতেন। ওই কাজের জন্যই প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা যাতায়াত করতেন।

/এএম/এমকেএইচ/
বিষয়:
মেট্রোরেলনিহতজানাজা
সম্পর্কিত
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
এবার কি টনক নড়বে ডিএমটিসিএলের
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে মৃত্যুআবুল কালামকে হারিয়ে কাঁদছেন স্বজনরা, কী হবে দুই শিশুসন্তানের
সর্বশেষ খবর
শেষ ম্যাচে বৃষ্টির হানা, পাকিস্তানের ওপরেই থাকলো বাংলাদেশ
শেষ ম্যাচে বৃষ্টির হানা, পাকিস্তানের ওপরেই থাকলো বাংলাদেশ
ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের শুভ
ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের শুভ
অবশেষে বার্সাকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ
অবশেষে বার্সাকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ
‘অবহেলাজনিত’ মৃত্যু বলে কেউ স্বীকারই করে না
‘অবহেলাজনিত’ মৃত্যু বলে কেউ স্বীকারই করে না
সর্বাধিক পঠিত
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media