মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালামের প্রথম জানাজা নারায়ণগঞ্জে সম্পন্ন

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলারের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে নিহত আবুল কালাম আজাদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। রবিবার (২৬ অক্টোবর) রাত ১০টায় সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলী নতুন আইলপাড়া এলাকায় বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে দুপুরে ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলারের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে নিহত হন আবুল কালাম। তিনি পাঠানটুলীর নতুন আইলপাড়া এলাকার মনোয়ার ভিলায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।
পাঁচ বছর আগে দাম্পত্য জীবন শুরু করা আবুল কালাম (৩৫) ও আইরিন আক্তার প্রিয়ার (২৫) ঘরে আব্দুল্লাহ ও ফারিয়া নামে দুই সন্তান আছে। এর মধ্যে আব্দুল্লাহর বয়স চার ও ফারিয়ার তিন বছর।
কালামের স্ত্রীর বড় ভাই মো. আরিফ হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, কালামের প্রথম জানাজা সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলী নতুন আইলপাড়া এলাকায় সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে লাশ গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়ায় নিলে আরেকটি জানাজা পড়ানো হবে। জানাজা শেষে সেখানে দাফন করা হবে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নড়িয়া উপজেলার মোক্তারের চর ইউনিয়নের ঈশ্বরকাঠি গ্রামের জলিল চৌকদার ও হনুফা বেগম দম্পতির ছেলে আবুল কালাম। চার ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে ভাইদের মধ্যে সবার ছোট। ২০ বছর আগে বাবা ও মা মারা যান। এরপর বড় ভাই ও বোনদের কাছে বেড়ে ওঠেন। সংসারের সচ্ছলতা ফেরাতে ২০১২ সালে মালয়েশিয়ায় যান। সেখান থেকে ফিরে ২০১৮ সালে পাশের গ্রামের আইরিন আক্তারকে বিয়ে করেন। স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান নিয়ে আবুল কালাম পাঠানটুলী এলাকায় বসবাস করতেন। ঢাকার মতিঝিলের একটি ট্রাভেল অ্যাজেন্সির সঙ্গে কাজ করতেন। ওই কাজের জন্যই প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা যাতায়াত করতেন।