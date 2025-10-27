জামালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

জামালপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় ইজিবাইকে থাকা দুই নারীসহ চার জন নিহত হয়েছেন। এ সময় শিশুসহ গুরুতর আহত হয়েছেন চার জন। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে জামালপুর সদর উপজেলার জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সামনে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- সরিষাবাড়ী উপজেলার সানাকৈর এলাকার হায়দার আলীর ছেলে মো. রাশেদ (৩০), একই উপজেলার উচ্চগ্রাম এলাকার শরিফ আহমেদের স্ত্রী আরিফা আক্তার পলি (২৮), জামালপুর সদর উপজেলার নারায়ণপুর এলাকার মৃত ময়েজ উদ্দিনের ছেলে চান মিয়া (৬২) ও অজ্ঞাত এক নারী। আহতরা হলেন- নিহত আরিফা আক্তার পলির ছেলে আরশ (৭), জামালপুর সদরের কাষ্টসিংগা গ্রামের অটোরিকশাচালক জাহাঙ্গীর আলম (৪০), দিগপাইত এলাকার সাদেকা আক্তার (২৫) ও নারায়ণপুর এলাকার সন্ধ্যা বেগম (৫০)।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, সোমবার দুপুরে জামালপুর থেকে দিগপাইতগামী কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় ইজিবাইকের যাত্রী রাশেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় ইজিবাইকের আরও সাত যাত্রী আহত হন। তাদের উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরিফা আক্তারসহ অজ্ঞাত আরেক নারীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চান মিয়ার মৃত্যু হয়। পাশাপাশি অবস্থা গুরুতর হওয়ায় আহত চার জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব বলেন, ‘নিহতরা ইজিবাইকের যাত্রী। ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তিন জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর কাভার্ডভ্যানটি আটক করা হয়। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’