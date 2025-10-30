X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা

আরিফুল ইসলাম সাব্বির, সাভার
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:০১আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:০১
সাভার পৌরসভা ও আশুলিয়াকে একত্রিত করে ‘সাভার সিটি করপোরেশন’ গঠনের সরকারি নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আনন্দ ও শঙ্কার মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে

সাভার পৌরসভা ও আশুলিয়াকে একত্রিত করে ‘সাভার সিটি করপোরেশন’ গঠনের সরকারি নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আনন্দ ও শঙ্কার মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একদিকে যেমন সিটি করপোরেশনের মর্যাদা প্রাপ্তি এবং উন্নত নাগরিক সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে, তেমনি অপরদিকে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো, বর্ধিত কর এবং সম্ভাব্য অন্যান্য পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্বেগ আছে। সিদ্ধান্তটি স্থানীয় সরকারের একটি নীতিগত অনুমোদন, যা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 

আনন্দ ও প্রত্যাশা

স্থানীয় লোকজন বলছেন, সিটি করপোরেশনের মর্যাদা পেলে উন্নত নাগরিক সুবিধা, যেমন উন্নত রাস্তাঘাট, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সরকারি সেবা পাওয়া যাবে। পাশাপাশি একটি বৃহত্তর প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের ফলে সাভার ও আশুলিয়ার মতো দুটি এলাকার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে। উন্নয়নের গতি বাড়বে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া আশুলিয়া উন্নয়ন ফোরামের মতো সংগঠনগুলো এর আগে থেকেই আশুলিয়াকে পৌরসভা ঘোষণা, হাসপাতাল নির্মাণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মতো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দাবি জানিয়ে আসছিল, যা সিটি করপোরেশন গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পথ সুগম হতে পারে। 

শঙ্কা 

কেউ কেউ বলছেন, নতুন সিটি করপোরেশন গঠনের পর করের পরিমাণ বাড়তে পারে। নতুন প্রশাসনিক কাঠামোতে স্থানান্তরের ফলে কিছু চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তন আসতে পারে। সব ধরনের সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও সময় লাগতে পারে। সিটি করপোরেশনের অধীনে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, যেমন আবাসন, পরিবহন এবং অন্যান্য পরিষেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে। 

সাভার পৌরসভা ও আশুলিয়াকে একত্র করে ‘সাভার সিটি করপোরেশন’ এবং কেরানীগঞ্জকে ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভা বা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতায় আনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনের পর এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা। গত ১২ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মু. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ স্বাক্ষরিত এক পত্রে বিষয়টি জানানো হয়।

দেশের ১৩তম সিটি করপোরেশন

সাভার উপজেলার মডেল থানা ও আশুলিয়া থানা নিয়ে গঠিত হবে ‘সাভার সিটি করপোরেশন’। এর ফলে সাভার পৌরসভাসহ দুই থানার অধীনে ইউনিয়নসমূহের বিলুপ্তি ঘটবে। বর্তমানে দেশে ১২টি সিটি করপোরেশন রয়েছে—ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ। সাভার হবে দেশের ১৩তম সিটি করপোরেশন। এ ছাড়াও দেশে বর্তমানে ৩৩০টি পৌরসভা রয়েছে। কেরানীগঞ্জ পৌরসভা হলে সেটি হবে ৩৩১তম। 

সাভারে আনন্দ, শঙ্কা ও আলোচনা সবই চলছে। অনেকে মিষ্টিমুখ করছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে কেউ কেউ সমালোচনাও করছেন। অনেকে লিখেছেন, ‘সাভার সিটি করপোরেশন নামটা বড়, সুবিধা কই? সাভারকে সিটি করপোরেশন করা মানে উন্নয়ন নয়, বোঝা বাড়ানো। ট্যাক্স বাড়বে, খরচ বাড়বে, কিন্তু সুবিধা আগের মতোই থাকবে। রাস্তা ভাঙা, ড্রেন বন্ধ, ময়লা সব জায়গায় এই অবস্থায় সিটি করপোরেশন? উন্নয়ন কাগজে, ভোগান্তি বাড়বে বাস্তবে।’

ওয়াসার পানি ও কর নিয়ে দুশ্চিন্তা

তবে সিটি করপোরেশন ঘোষণায় খুশি বেশিরভাগ মানুষ। যদিও কর বৃদ্ধি, ঢাকা ওয়াসার পানি ও নাগরিক সুবিধা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। তবে প্রায় সবার সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ওয়াসার পানি নিয়ে।

পৌর এলাকার বাসিন্দা নাজমা আক্তার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সিটি করপোরেশন হলে সাভারের আরও উন্নত হবে। কিন্তু ঢাকা ওয়াসার ময়লাযুক্ত পানি আমরা ব্যবহার করতে চাই না। সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি আমরা এখানের পরিষ্কার পানি পান করতে চাই। এজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই চাওয়া।’

পৌর এলাকার আরেক বাসিন্দা আলমগীর হোসেন বলেন, ‘ওয়াসার ময়লাযুক্ত পানি পান করতে হয় কমবেশি সবার। সিটি করপোরেশন হলে সাভারের পরিষ্কার পানিই আমরা পান করবো। ঢাকা ওয়াসার পানি পান করবো না। তবে এমন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সাভার-আশুলিয়া উন্নয়নের পথে হাঁটবে।’

সিটি করপোরেশন হলে নাগরিক সুবিধা বাড়বে বলে মনে করছেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লায়ন মো. খোরশেদ আলম। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা যারা পৌরসভায় বসবাস করি, নাগরিক সুবিধা বলতে কিছুই নেই। তবে সিটি করপোরেশন হলে নাগরিক সুবিধা বাড়বে, এটা নিশ্চিত। এজন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা আগেভাগে নিতে হবে। সিটি করপোরেশন হলো, জনগণের কর বাড়লো কিন্তু নাগরিক সুবিধা বাড়লো না; তখন কিন্তু মানুষ বিষয়টি ভালোভাবে নেবে না। উল্টো সবাই ক্ষুব্ধ হবে।’

ওয়াসার পানি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা সাভারের পানি খেয়ে অভ্যস্ত। সিটি করপোরেশন হলে আমরা ঢাকা ওয়াসাকে এখানে স্বাগত জানাতে পারি না। কারণ ওয়াসার পানি ভালো নয়। আমরা ওয়াসামুক্ত সিটি করপোরেশন চাই। সাভারের পানি যাতে পান করতে পারি, সে ব্যবস্থা করতে হবে।’

আশুলিয়া ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা আবাসন ব্যবসায়ী মো. রুবেল মন্ডল বলেন, ‘সিটি করপোরেশন হলে একটা সামগ্রিক উন্নয়ন হবে। কিন্তু ইউনিয়নের চেয়ে সিটি করপোরেশন বাড়তি কর যেমন হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি আরোপ করবে, এতে সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বাড়বে।’ 

আশুলিয়ার ধামসোনা ইউনিয়নের বাসিন্দা ঢাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান মোহন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সিটি করপোরেশন হওয়া অনেক বড় ব্যাপার। আমাদের এলাকার উন্নয়ন হবে, জীবনযাত্রার উন্নয়ন হবে। এলাকার উন্নয়নে বড় বড় বাজেট আসবে। এগুলো এলাকার জন্য ভালো হবে।’

নাগরিক সেবায় প্রভাব পড়বে না

সাভার পৌরসভার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো. ছামছুদ্দিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সিটি করপোরেশন হলে নাগরিক সেবার ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না। বরং শত শত কোটি টাকার বিদেশি যেসব প্রকল্প আছে, সেগুলো আসবে।’ ওয়াসার পানির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘সিটি করপোরেশন হওয়ার পর মেয়র ও কাউন্সিলররা যদি মনে করেন ওয়াসার পানি সাভারবাসীর প্রয়োজন হবে তাহলে নেবেন, না চাইলে নেবেন না।’

স্থানীয় লোকজন বলছেন, পৌরসভা থাকায় সাভারে যানজট, জলাবদ্ধতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব এবং নাগরিক সেবার ঘাটতি দীর্ঘদিনের সমস্যা। বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতা, রাজস্ব আদায়ে ধস, অকার্যকর নাগরিক সেবা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং আর্থিক অব্যবস্থাপনা এর মূল কারণ। তবে সিটি করপোরেশন হলে এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবেন বলে আশা করছেন অনেকে।

সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, অপরিকল্পিতভাবে শিল্পকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং জনসংখ্যার চাপ মিলিয়ে সাভার এখন বিশাল নগরে পরিণত হয়েছে। পৌরসভার সীমিত সম্পদ ও জনবল দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নাগরিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। আশুলিয়া অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক গার্মেন্টস শিল্প, শ্রমিক বসতি এবং আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে পরিকল্পিত নগরায়ণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা, নিরাপদ পানি সরবরাহ কিংবা পরিবেশ সংরক্ষণের মতো নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার সক্ষমতাও নেই। ফলে আশুলিয়া এলাকার জনগণ যানজট, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাচ্ছেন।

অপরদিকে, ঢাকা শহরের প্রসার ও জনসংখ্যার চাপে কেরানীগঞ্জ উপজেলা অপরিকল্পিতভাবে দ্রুত নগরায়ণের মুখোমুখি হচ্ছে। পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠান না থাকায় সড়ক, ড্রেনেজ, পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিংবা স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক নাগরিক সেবা দেওয়া যাচ্ছে না। কেরানীগঞ্জে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে রাজধানীর পাশে একটি আধুনিক ও প্রাণবন্ত উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

দরকার সামগ্রিক পরিকল্পনা 

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘অনেকে আইন মানতে চান না। পরিবেশকে অবজ্ঞা করে আমাদের খাল, বিল, নদী-নালাতে ইটিপি ছাড়াই প্রচুর ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আমাদের সিটি করপোরেশন দরকার। ক্ষমতা দরকার এবং ভবিষ্যতে সরকারের আগ্রহ দরকার। যেন এই পুরো এলাকার উন্নয়নটা ভারসাম্যপূর্ণ হয়। তবে নাগরিক সুবিধা দিতে গেলে অবশ্যই কর বাড়াতে হবে। আবার কর বাড়াতে গেলে তার সঠিক ব্যয়টা প্রয়োজন। এজন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার।’

উন্নয়নসাভারআশুলিয়া
