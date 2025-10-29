জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া নির্বাচন মানবে না জনগণ: মামুনুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, ‘আগামী নভেম্বরের মধ্যে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে হবে। একইসঙ্গে স্বৈরাচার ও তাদের দোসরদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। সবার আগে সব গণহত্যা ও গুমের বিচার করতে হবে, তারপর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কথা ভাবা যাবে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া ফেব্রুয়ারির নির্বাচন মানবে না জনগণ।’
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে দলের ওয়ার্ড প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
মামুনুল হক বলেন, ‘আগামীর রাজনীতি হবে বাংলাদেশ পন্থার। ওয়াশিংটন, মস্কো, দিল্লি ও পিন্ডির কোনো পন্থার রাজনীতি বাংলাদেশে চলবে না। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও থাকবে। কিন্তু খবরদার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে যদি কেউ পতিত পরাজিত ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসিত করতে চায়, তাহলে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দেবো। জুলাই আন্দোলন কোনও একক দলের কৃতিত্ব নয়, জুলাই আন্দোলন হয়েছে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণিপেশার মানুষের কৃতিত্বে।’
গাজীপুর মহানগর খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি ওমর ফারুক আল মাদানির সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন- দলের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুল আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ হাদী ও বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহমান প্রমুখ।