X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া নির্বাচন মানবে না জনগণ: মামুনুল হক

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৪৯আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৪৯
গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে দলের প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য দেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, ‘আগামী নভেম্বরের মধ্যে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে হবে। একইসঙ্গে স্বৈরাচার ও তাদের দোসরদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। সবার আগে সব গণহত্যা ও গুমের বিচার করতে হবে, তারপর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কথা ভাবা যাবে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া ফেব্রুয়ারির নির্বাচন মানবে না জনগণ।’

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে দলের ওয়ার্ড প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মামুনুল হক বলেন, ‘আগামীর রাজনীতি হবে বাংলাদেশ পন্থার। ওয়াশিংটন, মস্কো, দিল্লি ও পিন্ডির কোনো পন্থার রাজনীতি বাংলাদেশে চলবে না। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও থাকবে। কিন্তু খবরদার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে যদি কেউ পতিত পরাজিত ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসিত করতে চায়, তাহলে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দেবো। জুলাই আন্দোলন কোনও একক দলের কৃতিত্ব নয়, জুলাই আন্দোলন হয়েছে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণিপেশার মানুষের কৃতিত্বে।’

গাজীপুর মহানগর খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি ওমর ফারুক আল মাদানির সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন- দলের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুল আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ হাদী ও বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহমান প্রমুখ।

/এএম/
বিষয়:
মামুনুল হকখেলাফত মজলিসজুলাই সনদ
সম্পর্কিত
ঐকমত্য কমিশনের কিছু সুপারিশ জুলাই সনদ বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তায় ফেলেছে: গণসংহতি আন্দোলন
ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
জুলাই সনদকে রাজনৈতিক ফাঁকা বুলি মনে করে না এনসিপি, আইনি ভিত্তির দাবি
সর্বশেষ খবর
অতিরিক্ত গরমে একবছরে বাংলাদেশের ক্ষতি ২৪ বিলিয়ন ডলার
ল্যান্সেট কাউন্টডাউন রিপোর্টঅতিরিক্ত গরমে একবছরে বাংলাদেশের ক্ষতি ২৪ বিলিয়ন ডলার
ঐকমত্য কমিশনের কিছু সুপারিশ জুলাই সনদ বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তায় ফেলেছে: গণসংহতি আন্দোলন
ঐকমত্য কমিশনের কিছু সুপারিশ জুলাই সনদ বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তায় ফেলেছে: গণসংহতি আন্দোলন
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
পোকরোভস্কে রুশ বাহিনীকে ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে ইউক্রেন
পোকরোভস্কে রুশ বাহিনীকে ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে ইউক্রেন
সর্বাধিক পঠিত
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media