X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৩ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় এসে কাঁদলেন যুবলীগ নেতা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
০১ নভেম্বর ২০২৫, ২২:১২আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২২:১২
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় কান্নায় ভেঙে পড়েন যুবলীগ নেতা

তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় অংশ নিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা যুবলীগের আহ্বায়ক ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মতিউর রহমান। শনিবার (০১ নভেম্বর) দুপুরে জোহর নামাজের পর সিদ্ধিরগঞ্জের আইলপাড়া মাদ্রাসা মাঠে পুলিশের পাহারায় জানায় অংশ নেন তিনি। বিষয়টি জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী।

তিনি বলেন, ‘তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন মতিউর রহমান। জানাজা শেষে তাকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।’

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মতিউর রহমান পুলিশ পাহারায় আইলপাড়ার নিজ বাড়িতে যান। বাড়িতে প্রবেশের পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে স্ত্রীর জানাজা ও দাফনে অংশ নেন। জানাজার আগে তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে তার স্ত্রীর দোষগুণ ভুলে গিয়ে ক্ষমার আবেদন করেন। পরে জানাজাতেও কান্না করেছিলেন।

পুলিশ জানায়, মতিউর রহমান নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তার বিরুদ্ধে সিদ্ধিরগঞ্জসহ বিভিন্ন থানায় হত্যা, চাঁদাবাজিসহ ২৪টি মামলা আছে।

স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে মতিউর রহমানের স্ত্রী রোকেয়া রহমান (৪৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ দিতে মতিউর রহমানের পরিবারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোল মঞ্জুর করা হয়।

/এএম/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগ্রেফতারমামলাযুবলীগ
সম্পর্কিত
নরসিংদীতে র‌্যাবের অভিযানে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার ৮
‘সংস্কার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না, সুষ্ঠু ন্যায় বিচারও সম্ভব না’
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
সর্বশেষ খবর
শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান ঢাবি প্রশাসনের
শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান ঢাবি প্রশাসনের
‘নেট জিরো কার্বন এমিশন’ ধনী দেশগুলোর নতুন অর্থনৈতিক প্রতারণা: মৎস উপদেষ্টা
‘নেট জিরো কার্বন এমিশন’ ধনী দেশগুলোর নতুন অর্থনৈতিক প্রতারণা: মৎস উপদেষ্টা
‘আমার লোক, তোমার লোক’ কালচার থেকে বিএনপি-জামায়তকে বেরিয়ে আসতে বললেন আইন উপদেষ্টা
‘আমার লোক, তোমার লোক’ কালচার থেকে বিএনপি-জামায়তকে বেরিয়ে আসতে বললেন আইন উপদেষ্টা
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সর্বাধিক পঠিত
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media