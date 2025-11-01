৩ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় এসে কাঁদলেন যুবলীগ নেতা

তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় অংশ নিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা যুবলীগের আহ্বায়ক ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মতিউর রহমান। শনিবার (০১ নভেম্বর) দুপুরে জোহর নামাজের পর সিদ্ধিরগঞ্জের আইলপাড়া মাদ্রাসা মাঠে পুলিশের পাহারায় জানায় অংশ নেন তিনি। বিষয়টি জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী।
তিনি বলেন, ‘তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন মতিউর রহমান। জানাজা শেষে তাকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।’
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মতিউর রহমান পুলিশ পাহারায় আইলপাড়ার নিজ বাড়িতে যান। বাড়িতে প্রবেশের পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে স্ত্রীর জানাজা ও দাফনে অংশ নেন। জানাজার আগে তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে তার স্ত্রীর দোষগুণ ভুলে গিয়ে ক্ষমার আবেদন করেন। পরে জানাজাতেও কান্না করেছিলেন।
পুলিশ জানায়, মতিউর রহমান নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তার বিরুদ্ধে সিদ্ধিরগঞ্জসহ বিভিন্ন থানায় হত্যা, চাঁদাবাজিসহ ২৪টি মামলা আছে।
স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে মতিউর রহমানের স্ত্রী রোকেয়া রহমান (৪৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ দিতে মতিউর রহমানের পরিবারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোল মঞ্জুর করা হয়।