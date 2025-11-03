X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
দিনে-দুপুরে সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে চুরি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫২আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৫২
সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে চুরি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসাদুজ্জামানের সরকারি বাসভবনে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে দাফতরিক কাজে অবস্থান করছিলেন। এই সুযোগে চোরেরা তার সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে আলমারি ও কক্ষ তছনছ করে মূল্যবান কিছু সামগ্রী নিয়ে যায়।

ঘটনার পরপরই গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, চুরির বিষয়ে আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি পরিকল্পিত চুরির ঘটনা। ইতোমধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসাদুজ্জামান বলেন, আমি অফিসে কাজে বাইরে একটি প্রোগ্রামে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। এ অবস্থায় বাড়ির দারোয়ান ফোনে জানায়, ঘরে তালা ভাঙা অবস্থায় কিছু সামগ্রী উধাও। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং আমি আশা করছি দ্রুতই অপরাধীরা ধরা পড়বে।

ঘটনাটি গোয়ালন্দ উপজেলায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়দের দাবি, সরকারি কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আরও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

চুরিঅপরাধ
কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ
শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর
দুই দফায় গুমের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে ছাত্রদল নেতার অভিযোগ
২২ দিনে গড়ালো ইবতেদায়ি শিক্ষকদের আন্দোলন, অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
