দিনে-দুপুরে সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে চুরি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসাদুজ্জামানের সরকারি বাসভবনে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে দাফতরিক কাজে অবস্থান করছিলেন। এই সুযোগে চোরেরা তার সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে আলমারি ও কক্ষ তছনছ করে মূল্যবান কিছু সামগ্রী নিয়ে যায়।
ঘটনার পরপরই গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, চুরির বিষয়ে আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি পরিকল্পিত চুরির ঘটনা। ইতোমধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসাদুজ্জামান বলেন, আমি অফিসে কাজে বাইরে একটি প্রোগ্রামে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। এ অবস্থায় বাড়ির দারোয়ান ফোনে জানায়, ঘরে তালা ভাঙা অবস্থায় কিছু সামগ্রী উধাও। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং আমি আশা করছি দ্রুতই অপরাধীরা ধরা পড়বে।
ঘটনাটি গোয়ালন্দ উপজেলায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়দের দাবি, সরকারি কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আরও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।