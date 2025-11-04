X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাদারীপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন শেখ সালাহউদ্দিন

মাদারীপুর প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও সাউথ এশিয়ান ল' ইয়ার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট শেখ সালাহউদ্দিন আহমেদ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাদারীপুর-১ (শিবচর উপজেলা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও সাউথ এশিয়ান ল' ইয়ার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট শেখ সালাহউদ্দিন আহমেদ। মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) সকালে বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট শেখ সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‌‘বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার অসহায় মানুষকে সব ধরনের আইনি সেবা দেওয়া আমার লক্ষ্য। অসহায় ও এলাকার সাধারণ মানুষকে সেবা দিতেই আমি নির্বাচন করবো। আধুনিক শিবচর বিনির্মাণে মাদারীপুর-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে অংশ নিতে চাই।’

একইসঙ্গে মাদকমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সহিংসতা মুক্ত, চাঁদাবাজি ও জবরদখলমুক্ত তারুণ্যের বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। শিবচরের সর্বস্তরের মানুষের কাছে দোয়া ও সমর্থনও চেয়েছেন।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৬৯ সালে শিবচরে জন্ম নেন শেখ সালাহউদ্দিন। মানবসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। আইন পেশার পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মী, কলাম লেখক ও টেলিভিশনে আলোচক হিসেবে কাজ করছেন। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সোচ্চার অবস্থান, আইন পেশার পাশাপাশি মানব সেবা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি হয়েছেন অনন্য। শুরু থেকে নিপীড়িত অসহায় মানুষের জন্য কাজ করছেন। ইতিমধ্যে তার লেখা আইন ও কলাম বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে তার লেখা সময়ের ভাবনা-১ ও ২ এবং ২০১৬ সালে সময়ের ভাবনা-৩ প্রকাশিত এবং ২০১৭ সালে সময়ের ভাবনা-৪ প্রকাশিত হয়। 

 

/এএম/
বিষয়:
আইনজীবীশিবচরত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
অবরোধ-বিক্ষোভের মুখে মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন স্থগিত
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
চট্টগ্রামের ৬ আসনে বিএনপির নতুন মুখ
সর্বশেষ খবর
ডেঙ্গুতে আজও ৪ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আজও ৪ জনের মৃত্যু
ফিলিস্তিনি আর্চারদের বিশেষ ব্যবস্থায় আনা হচ্ছে  বাংলাদেশে
ফিলিস্তিনি আর্চারদের বিশেষ ব্যবস্থায় আনা হচ্ছে  বাংলাদেশে
কী আছে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল আইনের খসড়ায়
কী আছে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল আইনের খসড়ায়
অবরোধ-বিক্ষোভের মুখে মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন স্থগিত
অবরোধ-বিক্ষোভের মুখে মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন স্থগিত
সর্বাধিক পঠিত
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media