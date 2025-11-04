মাদারীপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন শেখ সালাহউদ্দিন

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাদারীপুর-১ (শিবচর উপজেলা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও সাউথ এশিয়ান ল' ইয়ার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট শেখ সালাহউদ্দিন আহমেদ। মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) সকালে বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি।
এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট শেখ সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার অসহায় মানুষকে সব ধরনের আইনি সেবা দেওয়া আমার লক্ষ্য। অসহায় ও এলাকার সাধারণ মানুষকে সেবা দিতেই আমি নির্বাচন করবো। আধুনিক শিবচর বিনির্মাণে মাদারীপুর-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে অংশ নিতে চাই।’
একইসঙ্গে মাদকমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সহিংসতা মুক্ত, চাঁদাবাজি ও জবরদখলমুক্ত তারুণ্যের বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। শিবচরের সর্বস্তরের মানুষের কাছে দোয়া ও সমর্থনও চেয়েছেন।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৬৯ সালে শিবচরে জন্ম নেন শেখ সালাহউদ্দিন। মানবসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। আইন পেশার পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মী, কলাম লেখক ও টেলিভিশনে আলোচক হিসেবে কাজ করছেন। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সোচ্চার অবস্থান, আইন পেশার পাশাপাশি মানব সেবা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি হয়েছেন অনন্য। শুরু থেকে নিপীড়িত অসহায় মানুষের জন্য কাজ করছেন। ইতিমধ্যে তার লেখা আইন ও কলাম বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে তার লেখা সময়ের ভাবনা-১ ও ২ এবং ২০১৬ সালে সময়ের ভাবনা-৩ প্রকাশিত এবং ২০১৭ সালে সময়ের ভাবনা-৪ প্রকাশিত হয়।