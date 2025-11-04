বিএনপি প্রার্থীর আনন্দ মিছিলে ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি, দিলেন স্লোগান

টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখিপুর) আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান মনোনয়ন পাওয়ায় আনন্দ মিছিল বের করেন দলের নেতাকর্মীরা। এ মিছিলে অংশ নিয়ে সামনে থেকে বিএনপির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছেন বাসাইল উপজেলার কাউলজানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম। মিছিলে বিএনপি ও দলীয় প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান দেওয়ার একটি ভিডিও এরই মধ্যে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে কাউলজানী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্না মধ্যপাড়া ও পূর্বপাড়া এলাকায় এ আনন্দ মিছিল করা হয়। এর আগে সোমবার বিকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় ২৩৭ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, টাঙ্গাইল-৮ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান মনোনয়ন পান।
দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহমেদ আজম খান দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় উপজেলার সুন্না ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্না মধ্যপাড়া ও পূর্বপাড়া এলাকায় ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ও সুন্না আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রুকনুজ্জামান এবং ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল করিমের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামকে বিএনপির পক্ষে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে দেখা যায়। এ সময় স্থানীয় নেতাকর্মীরা তার স্লোগানের ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেন। ভিডিওটি পরে ভাইরাল হলে সমালোচনা শুরু হয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইউনিয়ন বিএনপির দুজন নেতা জানিয়েছেন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম সুন্না আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি ৫ আগস্টের পর কিছুদিন গা-ঢাকা দেন। পরে আমাদের দলের কিছু নেতার সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। সোমবার রাতে তাকে বিএনপির আনন্দ মিছিলে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের দলের নেতারাই। আওয়ামী লীগের আরও অনেক কর্মীও মিছিলে অংশ নিয়েছেন। বিএনপি নেতা রুকনুজ্জামান ও আব্দুল করিম আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদের এমন সুযোগ করে দিয়েছেন।
ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ও সুন্না আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রুকনুজ্জামান বলেন, ‘নজরুল ইসলামকে আমাদের মিছিলে আসার জন্য বলা হয়নি। তিনি হঠাৎ করেই মিছিলে অংশ নেন। নজরুল ইসলাম বিএনপির কেউ নন। তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।’
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, ‘বিএনপি নেতা রুকনুজ্জামানের অনুরোধে মিছিলে গিয়েছিলাম। তাদের কারণে মিছিলে কয়েকটা স্লোগান দিয়েছিলাম।’