X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিএনপি প্রার্থীর আনন্দ মিছিলে ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি, দিলেন স্লোগান

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৬আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৬
মিছিলে অংশ নিয়ে সামনে থেকে বিএনপির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছেন বাসাইল উপজেলার কাউলজানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম

টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখিপুর) আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান মনোনয়ন পাওয়ায় আনন্দ মিছিল বের করেন দলের নেতাকর্মীরা। এ মিছিলে অংশ নিয়ে সামনে থেকে বিএনপির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছেন বাসাইল উপজেলার কাউলজানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম। মিছিলে বিএনপি ও দলীয় প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান দেওয়ার একটি ভিডিও এরই মধ্যে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা।

সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে কাউলজানী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্না মধ্যপাড়া ও পূর্বপাড়া এলাকায় এ আনন্দ মিছিল করা হয়। এর আগে সোমবার বিকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় ২৩৭ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, টাঙ্গাইল-৮ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান মনোনয়ন পান।

দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহমেদ আজম খান দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় উপজেলার সুন্না ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্না মধ্যপাড়া ও পূর্বপাড়া এলাকায় ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ও সুন্না আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রুকনুজ্জামান এবং ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আব্দুল করিমের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামকে বিএনপির পক্ষে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে দেখা যায়। এ সময় স্থানীয় নেতাকর্মীরা তার স্লোগানের ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেন। ভিডিওটি পরে ভাইরাল হলে সমালোচনা শুরু হয়।  

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইউনিয়ন বিএনপির দুজন নেতা জানিয়েছেন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম সুন্না আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি ৫ আগস্টের পর কিছুদিন গা-ঢাকা দেন। পরে আমাদের দলের কিছু নেতার সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। সোমবার রাতে তাকে বিএনপির আনন্দ মিছিলে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের দলের নেতারাই। আওয়ামী লীগের আরও অনেক কর্মীও মিছিলে অংশ নিয়েছেন। বিএনপি নেতা রুকনুজ্জামান ও আব্দুল করিম আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদের এমন সুযোগ করে দিয়েছেন। 

ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ও সুন্না আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রুকনুজ্জামান বলেন, ‘নজরুল ইসলামকে আমাদের মিছিলে আসার জন্য বলা হয়নি। তিনি হঠাৎ করেই মিছিলে অংশ নেন। নজরুল ইসলাম বিএনপির কেউ নন। তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।’

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, ‘বিএনপি নেতা রুকনুজ্জামানের অনুরোধে মিছিলে গিয়েছিলাম। তাদের কারণে মিছিলে কয়েকটা স্লোগান দিয়েছিলাম।’

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিআওয়ামী লীগ
সম্পর্কিত
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
ডা. শহীদুলকে মনোনয়ন না দিলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি
সর্বশেষ খবর
এনসিপিসহ ৩ দলের বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির
এনসিপিসহ ৩ দলের বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
‘আন্দোলন দমনের জন্য ১ লাখ টাকা পুরস্কার দেন হাবিবুর রহমান’
আদালতে এসআই কিবরিয়ার জবানবন্দি‘আন্দোলন দমনের জন্য ১ লাখ টাকা পুরস্কার দেন হাবিবুর রহমান’
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
সর্বাধিক পঠিত
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media